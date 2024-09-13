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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал благоразумным и ответственным план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, предложения Трампа — это восстановленные Стамбульские соглашения 2022 года.
«Фактически план Трампа сводится к реанимации уже существующих Стамбульских соглашений 2022 года между Россией и Украиной, целенаправленно сорванных по вине Вашингтона и Лондона. Но стремление Дональда Трампа исправить преступную и совершенно безумно агрессивную, ничем не оправданную политику нынешнего президента США Байдена, который приложил максимум усилий для развязывания кровавого конфликта между Украиной и Россией, с его стороны очень ответственно и благоразумно», — пояснил депутат.Шеремет также добавил, что с момента переговоров в Стамбуле прошло слишком много времени, ситуация изменилась, так как киевский режим совершил множество терактов в отношении России. Потому, по его мнению, иностранные мирные инициативы и миротворческие инициативы Москвы сегодня сведены к нулю.
«Это вынуждает нас продолжить громить врага на всех фронтах, принуждая его к полной и безоговорочной капитуляции», — заключил Шеремет.Читайте также:
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