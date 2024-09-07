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Украину ждет участь судна «Титаник», ведь именно такую роль республике уготовили на Западе, сообщил журналистам РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.
«США и Британия, в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции, решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый «Титаник». А чтобы она не избежала уготовленной ей участи, они поставили у штурвала безусого пустоголового юнгу в лице Зеленского», — сказал парламентарий.Он подчеркнул, что американская и британская стороны пытаются заманивать в украинскую республику «богатых персон» Европы, чтобы отправить их государства в так называемый «бесславный последний круиз».
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