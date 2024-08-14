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Действия мобильных групп украинских военных при вторжении на территорию Курской области корректировались третьим отделом британской разведки MI-6. Об этом заявил член комитета Государственной думы РФ по безопасности Адальби Шхагошев.
В разговоре с РИА Новости он назвал проведение контртеррористической операции (КТО) в российских приграничных регионах важной профессиональной реакцией. По словам парламентария, после остановки продвижения ВСУ в Курской области главной задачей становится обнаружение и своевременное обезвреживание других диверсионных групп.
Что касается мобильных групп, вторгшихся на территорию российского региона сейчас, то их действия координировались службой британской разведки MI-6, уверен депутат. А конкретно — её третьим отделом, созданным ещё в 20-е годы прошлого века для противостояния СССР. Это подразделение специализируется на саботаже, диверсионных акциях и терроризме, заключил депутат, сославшись на данные мониторинга спецслужб.
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