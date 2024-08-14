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На Украине испугались жесткого ответа России после нападения ВСУ на Курскую область. Об этом пишет американский журнал Newsweek. Киевский режим ждет чего-то масштабного, говорится в сообщении.
«Высокопоставленные кремлевские чиновники не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск. Им нужно что-то более масштабное», — приводят слова экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака.В издании также указывают мнение неназванного высокопоставленного источника в украинском оборонном ведомстве, который считает, что Россия намерена дать очень жесткий ответ на атаку в Курской области.
Newsweek также приводит слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что жесткий ответ от России не заставит себя долго ждать.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке отмечал, что проукраинским активистам на Западе невыносимо осознавать, что ВСУ несут потери в Курской области. Он добавил, что регулярно подвергается нападкам со стороны проукраински настроенных групп, а поводом для негатива служит любая простая констатация факта украинских потерь.
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