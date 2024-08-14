Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область

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Большие потери украинской армии скрывают на Западе. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
По его словам, западные СМИ игнорируют тяжелые потери ВСУ, а российские военные взяли много трофейного натовского оружия.
В среду, 14 августа, МО РФ заявило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники. По данным оборонного ведомства, за всё время боёв в Курской области Украина потеряла 2 300 военнослужащих и 37 танков.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что Армия России контролирует обстановку в Курской области и уже завершает блокирование сил ВСУ, которые зашли в российское приграничье.
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В среду, 14 августа, МО РФ заявило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники. По данным оборонного ведомства, за всё время боёв в Курской области Украина потеряла 2 300 военнослужащих и 37 танков.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что Армия России контролирует обстановку в Курской области и уже завершает блокирование сил ВСУ, которые зашли в российское приграничье.
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Дарья Осипова