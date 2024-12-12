Депутат ГД Швыткин подверг критике план Трампа по Украине

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Россия приветствует любые предложения по разрешению украинского конфликта при условии, что они учитывают интересы Москвы. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.
В беседе с изданием «Лента.ру» парламентарий дал оценку планам мирного урегулирования украинского кризиса, предложенного вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Депутат прежде всего призвал не строить иллюзий по поводу прихода Трампа к власти, который будет официально оформлен после инаугурации 20 января 2025 года.
Депутат также отметил, что обеспечение Украины оружием в обмен на то, что она не будет вступать в НАТО, не может устраивать Москву. Россия будет исходить прежде всего из своих национальных интересов, заключил депутат.
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«Мы все понимаем важность и необходимость тех задач, которые поставлены президентом России, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Предложения или сигналы, которые поступают со стороны Трампа, не могут служить их реализации, их выполнению», — подчеркнул Швыткин.
Депутат также отметил, что обеспечение Украины оружием в обмен на то, что она не будет вступать в НАТО, не может устраивать Москву. Россия будет исходить прежде всего из своих национальных интересов, заключил депутат.
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Александр Бойцов