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Депутат ГД Швыткин подверг критике план Трампа по Украине

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Россия приветствует любые предложения по разрешению украинского конфликта при условии, что они учитывают интересы Москвы. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.
В беседе с изданием «Лента.ру» парламентарий дал оценку планам мирного урегулирования украинского кризиса, предложенного вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Депутат прежде всего призвал не строить иллюзий по поводу прихода Трампа к власти, который будет официально оформлен после инаугурации 20 января 2025 года.

«Мы все понимаем важность и необходимость тех задач, которые поставлены президентом России, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Предложения или сигналы, которые поступают со стороны Трампа, не могут служить их реализации, их выполнению», — подчеркнул Швыткин.



Депутат также отметил, что обеспечение Украины оружием в обмен на то, что она не будет вступать в НАТО, не может устраивать Москву. Россия будет исходить прежде всего из своих национальных интересов, заключил депутат.

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#трамп
США выделят около $300 млн на транспортную и сельскохозяйственную инфраструктуру Украины
США выделят около $300 млн на АПК и транспортную инфраструктуру Украины
12 декабря 2024, 18:32

Фото: iStock/Andrii Atanov

США направят около 300 млн долларов на поддержку сельскохозяйственного сектора и восстановление транспортной инфраструктуры Украины. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Ричард Верма в ходе семинара в Центре стратегических и международных исследований* в Вашингтоне.
Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена признаёт сельское хозяйство одним из ключевых секторов экономики Украины. Именно поэтому на поддержку этой отрасли будут выделены 74,7 млн долларов.Средства будут ориентированы на экспорт, чтобы местные фермеры и производители продовольствия могли внести свой вклад в восстановление экономики Украины.

Кроме того, более 223 млн долларов будут выделены на поддержку в восстановлении украинской транспортной инфраструктуры и логистики.

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Трамп не исключил возможность военного конфликта с Ираном
12 декабря 2024, 18:25

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил возможность военного конфликта с Ираном. Об этом политик заявил в беседе с журналом Time.
На вопрос о возможностях начала военного конфликта с Тегераном Дональд Трамп сделал паузу, а потом ответил, что «все возможно». При этом избранный президент Соединённых Штатов Америки не стал говорить, какие шаги могут быть предприняты в отношении Ирана в будущем.

Недавно стало известно, что Дональд Трамп может отдать должность специального посланника по Ирану бывшему исполняющему обязанности главы Национальной разведки Ричарду Гренеллу. Финального решения по кандидатуре спецпосланника и по будущей стратегии относительно Исламской Республики на данный момент не было принято.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп счёл неприемлемым отвечать на вопрос о том, разговаривал ли он с президентом России Владимиром Путиным после победы на выборах.

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#иран
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Time: Трамп заявил, что не доверяет никому
12 декабря 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Tatsiana Niamera

Вновь избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что никому не доверяет. Так он ответил на вопрос о недоверии в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Журналист издания Time задал будущему хозяину Белого дома вопрос о недоверии главе израильского правительства. На это Трамп ответил, что не доверяет никому.

«Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», — подчеркнул политик, имея ввиду события в секторе Газа и на всём Ближнем Востоке.

Ранее израильский дипломат, бывший генеральный консул еврейского государства в Нью-Йорке Алон Пинкас заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вряд ли будет достигнуто до ухода Джо Байдена с должности президента США. В то же время, Нетаньяху может оказать жест доброй воли своему «приятелю» Трампу и заключить перемирие уже после ухода со своего поста действующего президента Джозефа Байдена.

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Кадыров обсудил с Бортниковым атаку украинской армии на Чечню
12 декабря 2024, 18:04

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Телеграм-канале, что он встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым.
Рамзан Кадыров и Александр Бортников предметно обсудили участие Чеченской Республики в специальной военной операции и обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Александр Васильевич в целом высоко оценил принимаемые меры по обеспечению безопасности в республике. Наша совместная работа позволяет эффективно противостоять террористической угрозе и обеспечивает надежную профилактику иных форм преступлений. Александр Васильевич обещал нам, как и всегда, оказывать всю необходимую помощь и поддержку в решении сложных вопросов», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что дальнейшая совместная работа с Бортниковым поможет в ощутимой мере улучшить успехи в деле обеспечения государственной и общественной безопасности.

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#чечня
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«Стерва из элиты»: Финский профессор раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен
Финский профессор раскритиковал решение ЕК об укреплении границ с Россией
12 декабря 2024, 18:03

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Решение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить деньги на укрепление границ стран ЕС с Россией окончательно разрушит экономику всей Восточной Финляндии. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Шести странам Евросоюза, имеющим общие граница с Россией, будет выделено 170 миллионов евро для противодействия угрозам, якобы исходящим от РФ и Белоруссии. В своей социальной сети Х профессор подверг резкой критике это решение европейских политиков, не стесняясь в выражениях.

«Это одна из тех стерв из элиты, которые сейчас всем здесь заправляют. Перевод ее заявления таков: Финляндия будет держать свою 1340-километровую восточную границу закрытой, окончательно убивая экономику Восточной Финляндии», — заявил учёный.

Малинен также задался риторическим вопросом: когда уже европейцы поймут, что им следует избавляться от таких «лидеров»?

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#евро
#финляндия
#рф
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«Это неприемлемо»: Трамп отказался отвечать на вопрос о беседе с Путиным после выборов
Трамп счёт неприемлемым отвечать на вопрос о беседе с Путиным после победы
12 декабря 2024, 18:02

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп счёл неприемлемым отвечать на вопрос о том, разговаривал ли он с президентом России Владимиром Путиным после победы на выборах. Об этом он заявил в беседе с журналом Time.
Политик заявил, что не может ответить на этот вопрос, поскольку это неприемлемо.

Ранее в этот день сообщалось, что журнал Time объявил Дональда Трампа человеком года.

Кроме того, в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не получил приглашения на инаугурацию Трампа, которая состоится 25 января. При этом сообщается, что на неё прибудет председатель КНР Си Цзиньпин и другие высокопоставленные чиновники.

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#россия
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Путин поздравил россиян с Днём конституции
12 декабря 2024, 17:36

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём конституции в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.
Глава государства подчеркнул, что Россия «живёт, работает, постоянно развивается», а работа всех награждённых служит этим целям и помогает менять жизнь к лучшему.

Отмечается, что Путин вручил награды общественным и религиозным деятелям, людям искусства, спортсменам и учёным.

В их числе военкор Евгений Поддубный, который в сентябре этого года был удостоен звания Героя России за проявленные в ходе исполнения служебного долга мужество и героизм. В августе военкор был ранен при атаке украинского беспилотника в Курской области.

Также звания Героя Труда были присвоены Александре Пахмутовой, Геннадию Зюганову и Владимиру Ресину.

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#сво
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Сын Трампа поиздевался над Зеленским в социальных сетях — видео
Сын Трампа поиздевался над Зеленским в социальных сетях
12 декабря 2024, 16:30

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Журнал Time назвал победившего на выборах президента США Дональда Трампа «человеком года». Сын будущего хозяина Белого дома Дональд Трамп-младший не упустил случая жёстко поиздеваться по этому поводу над Владимиром Зеленским.
Дело в том, что нелегитимный украинский президент был назван изданием «человеком года» в 2022 году, напоминает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Именно этот факт и обыграл в своей социальной сети сын избранного президента США. В коротком ролике Трамп-младший изобразил, как его отец ногой вышибает Зеленского с обложки журнала Time, а затем, танцуя, занимает его место.

Ранее Дональд Трамп-младший и Илон Маск уже посмеялись над украинским президентом, развесёлыми смайликами отреагировав на коллаж, опубликованный в социальной сети Х. На верхней картинке изображён эпизод из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», где Трамп показывает Кевину Маккаллистеру дорогу. В нижней части коллажа умельцы подобрали очень похожий кадр встречи Трампа м Зеленского. При этом Зеленскому с помощью фотошопа ещё прикрепили шапку, как у героя фильма.






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#сша
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#дональд трамп
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#илон маск
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Евросоюз может создать коалицию для отправки войск на Украину
Reuters: ЕС может организовать коалицию из 5-8 стран для отправки войск на Украину
12 декабря 2024, 16:30

Фото: iStock/rarrarorro

В Евросоюзе не добились консенсуса по отправке иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что будет собрала коалиция из 5-8 европейских государств, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Украиной, и намерены действовать решительно.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили развертывание миротворческих сил на Украине после окончания конфликта. По итогам встречи польский политик заявил, что страна не отправит свои войска на Украину даже после завершения боевых действий.

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#нато
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