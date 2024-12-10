В Госдуме объяснили, для чего Белоруссии ядерное оружие

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Ядерное оружие у Беларуси позволит ей сдержать вероятного противника, объяснил «Ленте.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.
Парламентарий уточнил, что главная задача союзных стран — укрепить обороноспособность, а также поддержать на высоком уровне боевой потенциал. Все дело во внешних угрозах, в частности, со стороны блока НАТО, добавил собеседник.
Депутат резюмировал, что делается все возможное, чтобы не допустить катастрофы с применением ядерных вооружений.
Перед этим стало известно, почему людям с Западной Украины отказывают в убежище.
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«И, безусловно, в случае возникновения агрессии в отношении Союзного государства, мы имеем право и средства для того, чтобы ей противостоять (…) наличие подобных ядерных зарядов — это сдерживающий фактор», — прокомментировал Швыткин.
Депутат резюмировал, что делается все возможное, чтобы не допустить катастрофы с применением ядерных вооружений.
Перед этим стало известно, почему людям с Западной Украины отказывают в убежище.
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Никита Кротов