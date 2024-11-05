Депутат Швыткин назвал причины произошедшего перелома в зоне СВО

Юрий Швыткин (Фото: РИА Новости/ Мария Девахина)
Вооружённые силы Российской Федерации проводят наступательные мероприятия по всей линии фронта в зоне СВО, подчёркивает зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.
В зоне украинского конфликта произошёл перелом. Швыткин это заметил и проанализировал. Первым фактором стало то, что российский военно-промышленный комплекс увеличил объёмы производства некоторых видов вооружений.
Второй факт — у Вооруженных сил Российской Федерации есть нужные знания, навыки и профессиональная сноровка. Эти качества бойцы приобрели во время наступательных и оборонительных действий.
Третий аспект — тренировки, которые помогают отработать захват различных вражеских опорных пунктов и их применение на практике. Ещё немаловажным фактором стало увеличение числа беспилотников на нескольких направлениях. Юрий Швыткин также отметил большое мастерство командования ВС РФ на всей линии фронта.
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Второй факт — у Вооруженных сил Российской Федерации есть нужные знания, навыки и профессиональная сноровка. Эти качества бойцы приобрели во время наступательных и оборонительных действий.
Третий аспект — тренировки, которые помогают отработать захват различных вражеских опорных пунктов и их применение на практике. Ещё немаловажным фактором стало увеличение числа беспилотников на нескольких направлениях. Юрий Швыткин также отметил большое мастерство командования ВС РФ на всей линии фронта.
«На некоторых участках ВСУ пытаются контратаковать наши подразделения, но, безусловно, это агония. Нужно отметить, что струна противника натягивалась и сейчас она порвалась под натиском наших подразделений. Практически на всех участках фронта идут наступательные действия», — сообщил депутат.
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Ольга Енгалычева