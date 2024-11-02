Депутат ГД Швыткин заявил о произошедшем в зоне СВО переломе

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В ходе специальной военной операции на Украине в последнее время произошли значительные изменения. Уже можно говорить о наступившем переломе в противостоянии.
Об этом в разговоре с изданием «Лента.ру» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. Он указал, что Вооружённые силы РФ наращивают наступательные действия практически на всех участках линии боевого соприкосновения. Армия России движется вперёд на многих направлениях, включая Южно-Донецкое и Харьковское.
Повсеместно идёт выдавливание противника с занимаемых позиция, а ВСУ уже давно забыли о наступательных операциях, если не считать вылазку в Курскую область, которая завершилась провалом, продолжил парламентарий. Швыткин также подчеркнул, что в текущей обстановке большое значение имеет каждый населённый пункт, освобождаемый российскими войсками, причём как чисто военное, так и психологическое.
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Александр Бойцов