Депутат ГД Васильев: Идея запрета мигрантам привозить семьи достойна внимания

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Инициатива ЛДПР о запрете въезда в Россию для членов семей трудовых мигрантов заслуживает пристального внимания. Поскольку это является запросом избирателей.
Об этом сообщил лидер думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, слова которого приводятся в телеграм-канале фракции. Ранее группа депутатов нижней палаты парламента, представляющих ЛДПР, во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам, не имеющим гражданства РФ, право на перевозку в страну своих семей.
По словам Васильева, депутаты от «Единой России» совместно с коллегами из других фракций, а также с привлечением членов правительства России, участников Ассамблеи народов России и других общественных организаций, продолжат работу над этим важным вопросом, являющимся составной частью миграционной политики.
Читайте также:
«Кто не учит – не пускать»: Медведев призвал изменить подход к детям мигрантов в школах
В этом году выросло число тяжких преступлений, совершённых мигрантами
Медведев предложил запретить работающим сезонно мигрантам привозить семьи
Александр Бойцов