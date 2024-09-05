Медведев предложил запретить работающим сезонно мигрантам привозить семьи

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил запретить мигрантам, которые приезжают в Россию на сезонную работу, привозить в страну свои семьи. С таким предложением он выступил во время беседы с ТАСС.
«Мы, конечно, не сможем отдельные тенденции перебороть, но, что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого черта он тащит с собой свою семью?» — возмутился он.Медведев также призвал заставить детей мигрантов начать учить русский язык и делать это постепенно, без хамства.
«А кто не учит — ну, не пускать», — добавил зампред Совбеза.Читайте также:
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