Депутат ГД Журова раскритиковала резолюцию ООН с обвинениями в адрес России

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Любые обвинения в адрес России в ООН либо на любых других международных площадках являются неприемлемыми. Об этом заявила депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.
Своё мнение парламентарий высказала в разговоре с корреспондентом издания «Лента.ру». Она также прокомментировала тот факт, что резолюцию, в которой Россия называлась агрессором, подписали Армения, Грузия и Словакия. Журова предположила, что, помимо осуждения России, в документе содержалось много пунктов, которые были выгодны указанным странам. Отсюда и их поддержка резолюции «Сотрудничество между ООН и Советом Европы».
Ранее стало известно, что Армения, Грузия и Словакия поддержали эту резолюцию, предполагающей укрепление сотрудничества между ООН и Советом Европы. Всего в поддержку принятия документа выступили 105 стран. Против проголосовали девять стран, включая США.
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«Любые обвинения в адрес России на этих площадках (...) для меня неприемлемы. (…) Видимо, так сделали, что там много важных для этих стран моментов, но кто-то внес поправку, чтобы завуалированно сделать, что еще и Россия — агрессор. Скорее всего, там было много пунктов, которые эти страны поддерживают», — пояснила депутат.
Ранее стало известно, что Армения, Грузия и Словакия поддержали эту резолюцию, предполагающей укрепление сотрудничества между ООН и Советом Европы. Всего в поддержку принятия документа выступили 105 стран. Против проголосовали девять стран, включая США.
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Александр Бойцов