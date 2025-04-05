22 из 47 стран Совета Организации Объединенных Наций (ООН) отказались поддержать продление мандата международной комиссии по расследованию ситуации на Украине. Комиссия позиционируется как «независимая», но на деле является очень предвзятой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.