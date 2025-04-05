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Более 20 стран в ООН отказались поддержать деятельность антироссийской комиссии

22 страны в СПЧ ООН не поддержали мандат антироссийской комиссии по Украине
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

22 из 47 стран Совета Организации Объединенных Наций (ООН) отказались поддержать продление мандата международной комиссии по расследованию ситуации на Украине. Комиссия позиционируется как «независимая», но на деле является очень предвзятой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.
За продление мандата выступили 25 государств, против — 4, ещё 18 воздержались.

«"Резолюцию о последствиях российской агрессии для прав человека на Украине" приняли незначительным большинством голосов в Совете ООН по правам человека», — пишет РИА Новости.
Россия мандат этой комиссии не признает.

Комиссия, созданная 4 марта 2022 года по инициативе западных стран (резолюция 49/1), формально занимается расследованием нарушений прав человека и норм гуманитарного права в контексте украинского конфликта. На деле же она выступает как инструмент антироссийской пропаганды.

4 апреля сообщалось, что ракетный удар ВС РФ поразил более 80 военных и западных наемников ВСУ в Кривом Роге. Атака была нанесена 4 апреля высокоточными ракетами с фугасным снаряжением. Целью удара стало место проведения совещания командиров украинских подразделений и западных офицеров.

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Ракетный удар ВС РФ поразил более 80 военных и западных наемников ВСУ в Кривом Роге
МО: ракетный удар ВС РФ по ресторану в Кривом Роге позадил до 85 военных ВСУ
04 апреля 2025, 23:25

Фото: iStock/vadimrysev

В результате удара ВС РФ по ресторану в Кривом Роге погибли до 85 военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов, которые воевали за ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны России.
Атака была нанесена 4 апреля высокоточными ракетами с фугасным снаряжением. Целью удара стало место проведения совещания командиров украинских подразделений и западных офицеров.

«В 18.49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», — сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Помимо человеческих потерь противника, также было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее стало известно, что в беседе с журналистом Такером Карлсоном глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский — эстрадный артист с неидеальными советниками.

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«Чтобы никто не радовался»: депутат Милонов рассказал о своем ранении на СВО
Милонов никому не рассказывал о ранении на СВО, чтобы этим не пользовался враг
04 апреля 2025, 22:59

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов никому не рассказывал о полученном в зоне спецоперации ранении, чтобы этой информацией не воспользовался противник. Подробности парламентарий раскрыл в разговоре с KP.RU.
«Противник может использовать гибель или ранение в своей информационной войне, именно поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», — прокомментировал Милонов.
Политик был старшим наводчиком, наводил «Рапиру», заправлял в пушку снаряды и поддерживал пехоту. В настоящее время депутатам запрещено находиться в зоне боевых действий на протяжении длительного времени. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Глава Минфина США назвал Зеленского артистом эстрады
Бессент: Зеленский является эстрадным артистом с неидеальными советниками
04 апреля 2025, 22:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский — эстрадный артист с неидеальными советниками, заявил в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном глава Минфина США Скотт Бессент.
«Он исполнитель, своего рода эстрадный артист», — прокомментировал министр.
При этом Бессент считает, что «некоторые правительственные чиновники вокруг него и кабинета министров очень хороши». О Зеленском не раз высказывались, как об артисте, находящемся на посту президента страны. Президент России Владимир Путин говорил о нем следующее: «Одно дело играть, а другое дело — быть кем-то».

Кроме того, Зеленский известен своими противоречивыми заявлениями о мире и переговорах. Недавно глава киевского режима с разницей в день заявил, что готов к переговорам с Путиным, а затем сделал диаметрально противоположное заявление.

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«Должны знать это заранее»: В США сделали заявление о ВС РФ
Рубио: возможное наступление ВС РФ будет означать, что Москва не хочет мира
04 апреля 2025, 20:36

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Если Россия начнет наступать, значит Москва не хочет мира, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его слова приводит телеканал C-SPAN.
«Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику», — произнес Рубио.
Он подчеркнул, что американская сторона хочет завершения боевых действий. Политик считает, что настоящее прекращение огня должно сопровождаться тишиной.

«Если бы было настоящее прекращение огня, полное прекращение огня — ничего бы не взрывалось», — добавил Рубио.
Президент России Владимир Путин в марте говорил о том, что Москва согласна на перемирие, если будут устранены первоначальные причины кризиса и оно приведет к долгосрочному миру.

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#мир
#россия
#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
#новости
#вс рф
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Пять жителей Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ
04 апреля 2025, 18:23

Фото: iStock/MDV Edwards

При атаке украинских беспилотников в Белгородской области ранены пять мирных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки дрона, упавшего на территорию коммерческого объекта, четверо мужчин получили ранения. Троих пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу. Четвёртого мужчину с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями грудной клетки, шеи и ноги отвезли в Городскую больницу № 2 г. Белгорода. Повреждены 8 транспортных средств и фасад здания.

Гладков также рассказал, что в хуторе Балки Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по работающей в поле сельхозтехнике. Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. После оказания медицинской помощи он переведён в областную клиническую больницу.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов сельхозпредприятие в регионе.

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