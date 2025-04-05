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22 из 47 стран Совета Организации Объединенных Наций (ООН) отказались поддержать продление мандата международной комиссии по расследованию ситуации на Украине. Комиссия позиционируется как «независимая», но на деле является очень предвзятой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.
За продление мандата выступили 25 государств, против — 4, ещё 18 воздержались.
Комиссия, созданная 4 марта 2022 года по инициативе западных стран (резолюция 49/1), формально занимается расследованием нарушений прав человека и норм гуманитарного права в контексте украинского конфликта. На деле же она выступает как инструмент антироссийской пропаганды.
4 апреля сообщалось, что ракетный удар ВС РФ поразил более 80 военных и западных наемников ВСУ в Кривом Роге. Атака была нанесена 4 апреля высокоточными ракетами с фугасным снаряжением. Целью удара стало место проведения совещания командиров украинских подразделений и западных офицеров.
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«"Резолюцию о последствиях российской агрессии для прав человека на Украине" приняли незначительным большинством голосов в Совете ООН по правам человека», — пишет РИА Новости.Россия мандат этой комиссии не признает.
Комиссия, созданная 4 марта 2022 года по инициативе западных стран (резолюция 49/1), формально занимается расследованием нарушений прав человека и норм гуманитарного права в контексте украинского конфликта. На деле же она выступает как инструмент антироссийской пропаганды.
4 апреля сообщалось, что ракетный удар ВС РФ поразил более 80 военных и западных наемников ВСУ в Кривом Роге. Атака была нанесена 4 апреля высокоточными ракетами с фугасным снаряжением. Целью удара стало место проведения совещания командиров украинских подразделений и западных офицеров.
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Мария Моисеева