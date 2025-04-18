Небензя: Запад не стал давить на Киев из-за ударов по энергоинфраструктуре

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По словам Постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Запад не стал давить на Киев по факту соблюдения моратория на удары по энергоинфраструктуре. Об этом дипломат заявил журналистам.
«Сегодня мы поставили вопрос западным сторонникам киевского режима, готовы ли они оказать давление на Украину и заставить Зеленского соблюдать условия моратория на удары по энергоинфраструктуре. Четкого ответа не последовало, как я уже сказал, никто не выступал», — сказал Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН.
Небензя отметил, что президент РФ Владимир Путин не давал новых поручений по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре. При этом позиция западных стран о соблюдении договоренностей Украиной будет передана в Москву и принята во внимание.
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