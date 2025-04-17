Россия запросила консультации в Совбезе ООН по мораторию на удары по энергетике

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Российская Федерация запросила открытые консультации СБ ООН, чтобы обсудить итоги месячного моратория на удары по энергообъектам России и Украины. Об этом в Telegram-канале написал зампостпреда России при Международной организации Дмитрий Полянский.
«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствие Украины), чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, предложенного 18 марта президентом США Дональдом Трампом и добросовестно соблюдавшегося российской стороной», — сказано в публикации дипломата.
Начало консультаций запланировано на 23:30 по Москве, российские дипломаты выйдут к журналистам, добавил Полянский.
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