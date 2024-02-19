Евросоюз ищет альтернативу НАТО из страха перед Дональдом Трампом

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Европейские лидеры начали обсуждать создание структур, которые смогут дополнить или заменить собой НАТО из-за опасений, что Дональд Трамп победит на выборах в ноябре 2024 года и сократит поддержку альянса. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, европейцы с ужасом наблюдают за внутриполитическими событиями в Штатах, «видя слабость президента <...> Байдена» и опасаясь возвращения Трампа и его угроз соглашениям, которые позволяли ЕС «процветать под американским зонтиком в сфере безопасности».Опасения европейских стран отдельно подстегнули слова Трампа о том, что он поощрял бы гипотетическое нападение третьих государств на одну из стран НАТО, которая выделяет менее положенных на оборону 2% ВВП. Подобные заявления заставили политиков переосмыслить обязательства Вашингтона перед ними.
Всего 11 из 31 стран-членов НАТО в 2023 году достигли цели по расходу 2% ВВП на оборону: США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три страны Балтии. При этом расходы Североатлантического альянса заметно выросли после начала конфликта на Украине.
НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед альянсом , в частности, пообещала Германия. Сейчас доля военных расходов стран «старой Европы» является сравнительно невысокой: Франции — 1,9% ВВП, Германии — 1,6 %, а Испании — 1,3%. При этом та же Польша, согласно данным FT, тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты — хотя в количественном отношении расходы Вашингтона на военные цели в двадцать пять раз превышают аналогичные траты Варшавы.
По данным СМИ, НАТО собирается публично заявить, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа. Тот считает, что государства-члены альянса должны увеличить траты на поддержку Украины, или же Вашингтону придется поставить свои интересы на первое место. Бывший глава Белого дома объяснил, что в свое время предупредил 20 стран, которые не платили долю, о прекращении военной защиты со стороны США, тогда, по словам Трампа, деньги полились рекой.
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