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Евросоюз ищет альтернативу НАТО из страха перед Дональдом Трампом

WP: Из страха перед победой Трампа Евросоюз начал обсуждать альтернативу НАТО
19 февраля 2024, 06:40
Фото: iStock/Michele_Ursi

Фото: iStock/Michele_Ursi

Европейские лидеры начали обсуждать создание структур, которые смогут дополнить или заменить собой НАТО из-за опасений, что Дональд Трамп победит на выборах в ноябре 2024 года и сократит поддержку альянса. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, европейцы с ужасом наблюдают за внутриполитическими событиями в Штатах, «видя слабость президента <...> Байдена» и опасаясь возвращения Трампа и его угроз соглашениям, которые позволяли ЕС «процветать под американским зонтиком в сфере безопасности».

Опасения европейских стран отдельно подстегнули слова Трампа о том, что он поощрял бы гипотетическое нападение третьих государств на одну из стран НАТО, которая выделяет менее положенных на оборону 2% ВВП. Подобные заявления заставили политиков переосмыслить обязательства Вашингтона перед ними.


Ранее американский сенатор Линдси Грэм предложил исключать из НАТО страны, чей оборонный бюджет составляет менее двух процентов от ВВП, обязательных для всех стран-членов Североатлантического альянса. По словам сенатора, расходы на оборону в размере двух процентов от ВВП — это необходимость для каждого участника НАТО. Но сейчас это требование не выполняют 19 стран-членов альянса.

Всего 11 из 31 стран-членов НАТО в 2023 году достигли цели по расходу 2% ВВП на оборону: США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три страны Балтии. При этом расходы Североатлантического альянса заметно выросли после начала конфликта на Украине.

НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед альянсом , в частности, пообещала Германия. Сейчас доля военных расходов стран «старой Европы» является сравнительно невысокой: Франции — 1,9% ВВП, Германии — 1,6 %, а Испании — 1,3%. При этом та же Польша, согласно данным FT, тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты — хотя в количественном отношении расходы Вашингтона на военные цели в двадцать пять раз превышают аналогичные траты Варшавы.

По данным СМИ, НАТО собирается публично заявить, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа. Тот считает, что государства-члены альянса должны увеличить траты на поддержку Украины, или же Вашингтону придется поставить свои интересы на первое место. Бывший глава Белого дома объяснил, что в свое время предупредил 20 стран, которые не платили долю, о прекращении военной защиты со стороны США, тогда, по словам Трампа, деньги полились рекой.

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#евросоюз
#нато
#сша
#дональд трамп
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Премьер Эстонии признала законность требований Москвы по замороженным активам
Die Welt: Кая Каллас заявила о законных требованиях РФ по замороженным активам
19 февраля 2024, 00:26

Фото: iStock/Racide

Объявленная в розыск на территории РФ премьер-министр Эстонии Кая Каллас признает законность требований России по отношению к замороженным активам страны. Об этом она сама рассказала в интервью немецкому изданию Die Welt.
«Мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам», — признала она, отвечая на вопрос корреспондента о возможности применения к России новых санкций.

Кая Каллас призвала Запад сосредоточиться на соблюдении действующих санкций и препятствовать их обходу. При этом она заявила, что возможным решением претензий со стороны России касательно её активов могло бы стать одновременное урегулирование требований России и Украины о восстановлении пострадавших территорий и возврате средств РФ.

Напомним, что Каллас нередко выступает с русофобскими заявлениями. Она утверждала, что Россия представляет огромную угрозу для безопасности стран Запада, поэтому лично хотела возглавить НАТО для оказания противостояния РФ. Кроме того, Каллас выступала с призывами изолировать Россию от всего остального, свободного мира. 12 февраля МВД ​МВД РФ объявило в розыск премьер-министра ЭстонииРФ объявило эстонского премьера в розыск по неназванной официально ​уголовной статье.

Европейский союз ранее утвердил предложение использовать доходы от замороженных активов России для финансирования помощи Украине, а страны «Большой семёрки» намерены выпустить долговые обязательства для финансовой помощи Украине с использованием замороженных активов РФ в качестве залога.

При этом, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва жестко ответит в случае хищения своих активов на Западе, и будет относиться к пошедшим на этот шаг странам как к ворам.

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#эстония
#россия
#евросоюз
#деньги
#санкции
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В США предложили исключать из НАТО тех, кому не хватает средств на оборону
Cенатор Грэм предложил исключать из НАТО страны с дефицитом оборонного бюджета
19 февраля 2024, 00:07

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Американский сенатор Линдси Грэм предложил исключать из НАТО страны, чей оборонный бюджет составляет менее двух процентов от ВВП? обязательных для всех стран-членов Североатлантического альянса. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.
«Я хочу, чтобы была система, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают», — безапелляционно заявил Грэм.

По словам сенатора, расходы на оборону в размере двух процентов от ВВП — это необходимость для каждого участника НАТО. Но сейчас это требование не выполняют 19 стран-членов альянса.

Всего 11 из 31 стран-членов НАТО в 2023 году достигли цели по расходу 2% ВВП на оборону: США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три страны Балтии. При этом расходы Североатлантического альянса заметно выросли после начала конфликта на Украине.

НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед альянсом , в частности, пообещала Германия. Сейчас доля военных расходов стран «старой Европы» является сравнительно невысокой: Франции — 1,9% ВВП, Германии — 1,6 %, а Испании — 1,3%. При этом та же Польша, согласно данным FT, тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты — хотя в количественном отношении расходы Вашингтона на военные цели в двадцать пять раз превышают аналогичные траты Варшавы.

По данным СМИ, НАТО собирается публично заявить, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа. Тот считает, что государства-члены альянса должны увеличить траты на поддержку Украины, или же Вашингтону придется поставить свои интересы на первое место.

Бывший глава Белого дома объяснил, что в свое время предупредил 20 стран, которые не платили долю, о прекращении военной защиты со стороны США, тогда, по словам Трампа, деньги полились рекой.

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#сша
#расходы
#оборона
#бюджет
#нато
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Пашинян заявил в Мюнхене, что Армения — не союзник России в украинском вопросе
ТАСС: Пашинян отказался считать Армению союзником России в вопросе Украины и СВО
18 февраля 2024, 23:25

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Армения не является союзником Москвы в украинском вопросе и не поддерживает действия РФ на Украине. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян, слова которого передаёт ТАСС.
«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция», — заявил Пашинян.

Более того, армянский премьер прямо назвал украинский народ дружественным гражданам Армении, и проведение Москвой специальной военной операции этого не изменит. Он добавил, что сожалеет из-за невозможности повлиять на конфликт между Россией и Украиной.

Ранее Никол Пашинян официально заявил, что Армения больше не может сотрудничать с Россией по ключевым вопросам в военной сфере, и что Еревану необходимо найти партнёра, с которым можно будет построить военно-оборонные отношения.

В свою очередь, министр обороны Армении Сурен Папикян рассказал о намерении страны внедрить в своих вооруженных силах военную форму, соответствующую стандартам НАТО. Он отметил, что запрос на разработку военной формы по стандартам НАТО был подан еще в 2022 году.

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#нато
#армения
#россия
#украина
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Строительство «Северного потока — 2» могло раскрыть тайны НАТО
Bild: Данные о подлодках НАТО могли рассекретить при строительстве «СП-2»
18 февраля 2024, 23:04

Фото: iStock/Dragon_Claws

Генпрокуратура ФРГ ещё в декабре 2023 года инициировала проверку в связи с предполагаемым раскрытием гостайны при планировании строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила немецкая газета Bild.
По данным издания, сотрудники горного ведомства в городе Штральзунд в январе 2018 года опубликовали на своем сайте разрешение на планирование Nord Stream 2. На 556-й странице этого документа, как сообщает Bild,нашлась информация Минобороны Германии под под грифом VS-NfD – «секретно, только для служебного пользования».

Генпрокуратура полагает, что там находились данные о районах действия подлодок НАТО в Балтийском море. Теперь тем, кто допустил утечку этой секретной информации (если таковая действительно утекла), грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Швеции намерена прекратить расследование диверсии, совершенной на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». При том, что взрывы, прогремевшие 26 сентября 2022 года, произошли в экономических пространствах Швеции и Дании. Сообщается, что расследование решили закрыть из-за отсутствия подозреваемых.

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#нато
#северный поток
#германия
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Global Times: Поддержка Украины со стороны Запада стала крайне ненадёжной
18 февраля 2024, 20:45

Фото: istockphoto/rarrarorro

Поддержка режима Зеленского со стороны западных союзников в последнее время стала крайне ненадёжной. Однако она может ещё более ослабнуть.
Об этом пишут обозреватели издания The Global Times. В публикации указано, что законопроект американского президента Джозефа Байдена о помощи Украине приняли в Сенате, контролируемом демократами. Однако он сталкивается с серьёзным противодействием в Палате представителей, где большинство имеют представители Республиканской партии.

Авторы материала не исключают, что решение о предоставлении очередного пакета финансовой помощи Киеву в конце концов преодолеет сопротивление Конгресса. Однако в целом ситуация с поддержкой Украины стала крайне ненадёжной. Эта нестабильность и неопределённость в конечном итоге распространяется на общее положение, что ослабляет уверенность и долгосрочные ожидания Киева и укрепляет моральный дух России, заключают авторы статьи.

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#джозеф байден
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#украина
#киев
#россия
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В Киеве заявили о непредсказуемости ситуации из-за отсутствия помощи США
18 февраля 2024, 19:58

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Украинские власти сейчас не только не могут строить какие-то планы на длительную перспективу, но не способны предсказать даже то, что может произойти в ближайшие две недели. Такая ситуация сложилась из-за того, что американский Конгресс до сих пор не принял решения по выделению Киеву очередного пакета помощи.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. В интервью YouTube-каналу Мюнхенской конференции по безопасности она сказала, что Киев сейчас по сути оказался американских споров вокруг вопроса помощи Украине, которые никак не закончатся в Конгрессе.

По словам Стефанишиной, в этой ситуации подписание Украиной соглашений о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией обеспечит Киеву предсказуемость и, таким образом, возможность планировать свои действия, в том числе в военной сфере. Она посетовала на то, что раньше союзники Украины стояли плечом к плечу в вопросах военной и финансовой поддержки. Нынешнее положение вносит серьёзный дестабилизирующий элемент, поэтому важно, чтобы ситуация как можно быстрее разрешилась, заключила украинский вице-премьер.

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#евро
#youtube
#интервью
#киев
#украина
#помощь
#конгресс
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Путин объяснил причины того, почему СВО не началась раньше
Путин: Рассчитывали на порядочность партнёров, поэтому не начали СВО раньше
18 февраля 2024, 16:26

Фото: сайт Кремля

Россия не начинала специальную военную операцию раньше, так как рассчитывала на порядочность партнёров и на исполнение ими минских договорённостей. Москва не предполагала, что европейцы даже не думали их реализовывать.
Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину в интервью, отрывки из которого тот опубликовал в своём телеграм-канале. Российский лидер, отвечая на вопрос, посему спецоперация не началась раньше, заявил, что руководство РФ несколько наивно рассчитывало, что достигнутые в Минске соглашения будут соблюдаться всеми сторонами.

О том, что это отнюдь не входило в планы европейцев, Россия узнала позже, когда бывший канцлер Германии и бывший президент Франции прямо заявили, что изначально не собирались их исполнять, сказал Владимир Путин. РФ со своей стороны старалась выполнять договорённости, с какими бы сложностями это бы не было связано, подчеркнул российский президент.

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#россия
#соглашения
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#президент
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#интервью
#спецоперация
#сво
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Лондон рассмотрит введение санкций из-за смерти Навального*, заявил Кэмерон
Кэмерон: Лондон рассмотрит индивидуальные санкции в связи со смертью Навального*
18 февраля 2024, 15:07

Фото: istockphoto / nevenmn

Правительство Великобритании планирует применить индивидуальные санкций в связи со смертью политик Алексея Навального*.
Об этом он сообщил 17 февраля глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News. Кэмерон заявил, что в Англии рассматривают отдельных людей, ответственных за смерть Навального.

Также, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что мнения западных политических деятелей не обоснованы, потому что нет окончательной информации от судмедэкспертизы.

Напомним, что политик Алексей Навальный* скончался в исправительной колонии, передает УФСИН ЯНАО.

*Признан террористом и экстремистом на территории РФ

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#уфсин
#навальный
#великобритания
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Медведев перечислил города, по которым Россия нанесёт удары в случае глобального конфликта
Медведев: Ядерная держава не может проиграть в войне по защите Отечества
18 февраля 2024, 14:32

Фото: сайт Кремля

Последствия гипотетического поражения России в украинском конфликте будут иметь куда более страшные последствия, чем любая затяжная война. Попытки вернуть РФ к границам 1991 года приведут к глобальному столкновению и ударам по Вашингтону, Берлину, Лондону и Киеву.
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что атаки на города, которые давно уже внесены в полётные арсеналы российской ядерной триады, будут производиться с использованием всех средств имеющегося тактического и стратегического арсенала вооружений.

Замглавы Совбеза отметил, что ядерные державы никогда не проигрывали в войнах по защите своего Отечества. Отвечая оппонентам, которые напомнили, что и США случалось терпеть поражения в вооружённых конфликтах, Медведев уточнил, что не имеет ввиду Афганистан или Вьетнам, где Штаты вели колониальные захватнические войны. Речь идёт об исторических войнах, в которых люди вставали на защиту своей Родины. Вот такую войну ядерная держава не может проиграть, заключил Дмитрий Медведев.

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