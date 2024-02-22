ЕС приостановил переговоры о вступлении Украины в союз

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Евросоюз приостановил переговоры о вступлении Украины в ЕС до лета, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции в Брюсселе.
«Это займет некоторое время. Возможно, Евросоюз будет готов к началу лета», — прокомментировала ситуацию фон дер Ляйен.
По её словам, сперва необходимо создать базу для обсуждения, которая должна быть готова к выборам в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что антироссийские высказывания Урсулы фон дер Ляйен могут втянуть Европу в полномасштабную войну с Россией.
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