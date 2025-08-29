Достижения.рф

Депутат высказался о возможном повышении призывного возраста до окончания СВО

Смолин назвал повышение призывного возраста до окончания СВО маловероятным
Фото: istockphoto/gutaper

Депутат Госдумы Олег Смолин сообщил URA.RU, что маловероятно повышение минимального призывного возраста в России с 18 до 21 года до окончания специальной военной операции.



По его словам, такую возможность ранее обсуждали, но в итоге приняли решение лишь повысить верхний предел призыва с 27 до 30 лет; после завершения СВО этот вопрос могут вновь рассмотреть в Госдуме.

Новый закон, изменяющий возрастные рамки призыва, действует с 1 января 2024 года — теперь на срочную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет (ранее — до 27 лет). В Генштабе заявили, что повышение призывного возраста отразится на морально-психологическом климате в частях.

