Депутат высказался о возможном повышении призывного возраста до окончания СВО
Депутат Госдумы Олег Смолин сообщил URA.RU, что маловероятно повышение минимального призывного возраста в России с 18 до 21 года до окончания специальной военной операции.
По его словам, такую возможность ранее обсуждали, но в итоге приняли решение лишь повысить верхний предел призыва с 27 до 30 лет; после завершения СВО этот вопрос могут вновь рассмотреть в Госдуме.
Новый закон, изменяющий возрастные рамки призыва, действует с 1 января 2024 года — теперь на срочную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет (ранее — до 27 лет). В Генштабе заявили, что повышение призывного возраста отразится на морально-психологическом климате в частях.
