Политолог объяснил угрозы Трампа о готовности начать «экономическую войну» с РФ
Политолог Бирюлин: элита США продолжает жить с нимбом превосходства
Президент США Дональд Трамп является политиком старой формации. Для достижения желаемого результата он часто прибегает к методу «кнута и пряника». Об этом рассказал кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин.
Ранее Трамп заявил о готовности начать «экономическую войну» с Россией в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
Предупреждение Трампа не является чем-то принципиально новым, отметил эксперт.
«Он хочет достижения "сделки", заключения мира, выполнения своего плана урегулирования конфликта в Европе. Поэтому, готов поощрять и пугать стороны конфликта одновременно», — пояснил Бирюлин в разговоре с RuNews24.ru.
Он отметил, что подобные угрозы со стороны Трампа выглядят странно, поскольку между США и РФ практически нет двусторонних экономических связей. Кроме того, Москва и Вашингтон совсем недавно договорились о взаимовыгодном сотрудничестве на Аляске.
Бирюлин считает, что американская элита во главе с Трампом продолжает жить с «нимбом превосходства», пока ещё не произошло изменение геополитических систем мироустройства.