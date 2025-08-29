Политолог объяснил угрозы Трампа о готовности начать «экономическую войну» с РФ

29 августа 2025, 12:35

Политолог Бирюлин: элита США продолжает жить с нимбом превосходства

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп является политиком старой формации. Для достижения желаемого результата он часто прибегает к методу «кнута и пряника». Об этом рассказал кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин.





Ранее Трамп заявил о готовности начать «экономическую войну» с Россией в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.



Предупреждение Трампа не является чем-то принципиально новым, отметил эксперт.





«Он хочет достижения "сделки", заключения мира, выполнения своего плана урегулирования конфликта в Европе. Поэтому, готов поощрять и пугать стороны конфликта одновременно», — пояснил Бирюлин в разговоре с RuNews24.ru.