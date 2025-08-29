Достижения.рф

Политолог объяснил угрозы Трампа о готовности начать «экономическую войну» с РФ

Политолог Бирюлин: элита США продолжает жить с нимбом превосходства
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп является политиком старой формации. Для достижения желаемого результата он часто прибегает к методу «кнута и пряника». Об этом рассказал кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин.



Ранее Трамп заявил о готовности начать «экономическую войну» с Россией в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Предупреждение Трампа не является чем-то принципиально новым, отметил эксперт.

«Он хочет достижения "сделки", заключения мира, выполнения своего плана урегулирования конфликта в Европе. Поэтому, готов поощрять и пугать стороны конфликта одновременно», — пояснил Бирюлин в разговоре с RuNews24.ru.

Он отметил, что подобные угрозы со стороны Трампа выглядят странно, поскольку между США и РФ практически нет двусторонних экономических связей. Кроме того, Москва и Вашингтон совсем недавно договорились о взаимовыгодном сотрудничестве на Аляске.

Бирюлин считает, что американская элита во главе с Трампом продолжает жить с «нимбом превосходства», пока ещё не произошло изменение геополитических систем мироустройства.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0