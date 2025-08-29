Япония не может позволить себе полный разрыв отношений с Россией – Mainichi
Япония должна поддерживать отношения с Россией, несмотря на нынешние сложности. Об этом сообщает японское издание Mainichi.
По мнению журналистов, Токио и Москва должны выстроить конструктивный диалог, который позволит обсуждать важные для обеих стран вопросы, такие как импорт российского природного газа и рыбный промысел.
В июне замминистра иностранных дел России Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто отметил беспрецедентно низкий уровень двусторонних отношений. В российском МИДе подчеркнули, что возобновить диалог возможно только при отказе Токио от враждебного курса, связанного с ситуацией вокруг Украины.
Понимание и сотрудничество между странами считаются необходимыми для стабилизации отношений и решения взаимных экономических вопросов.
