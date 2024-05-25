Фото: сайт Кремля
Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики США и Евросоюза по отношению к тем, кто не готов слепо им подчиняться. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В настоящее время европейская политика овеяна атмосферой ненависти и пронизана культом насилия по отношению к тем государствам, которые пытаются отстаивать независимую точку зрения, написал Володин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что к такой политической стратегии нельзя относить легкомысленно, оставляя ситуацию лишь на уровне обсуждения и выдвижения заявлений.
По словам спикера Госдумы, инцидентов с травлей имеется довольно много. Достаточно вспомнить Венгрию, Грузия, Сербию, Словакию и Республику Сербскую, входящую в Боснию и Герцеговину.
В заключение Володин призвал расследовать все случаи шантажа, насилия и угроз и наказывать виновников.
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Он подчеркнул, что к такой политической стратегии нельзя относить легкомысленно, оставляя ситуацию лишь на уровне обсуждения и выдвижения заявлений.
По словам спикера Госдумы, инцидентов с травлей имеется довольно много. Достаточно вспомнить Венгрию, Грузия, Сербию, Словакию и Республику Сербскую, входящую в Боснию и Герцеговину.
В заключение Володин призвал расследовать все случаи шантажа, насилия и угроз и наказывать виновников.
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Анастасия Чинкова