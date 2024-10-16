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Депутат Госдумы Барахоев отверг обвинения Рамзана Кадырова в попытке покушения

16 октября 2024, 10:24
Фото: istockphoto/Artaxerxes Longhand

Фото: istockphoto/Artaxerxes Longhand

Депутат Государственной думы Бекхан Барахоев отверг обвинения Рамзана Кадырова в том, что он принимал участие в подготовке покушения на главу Чечни. Он заявил, что не имеет к этом никакого отношения, призвав в свидетели «Всевышнего Аллаха».
Перевод его слов с ингушского переводит местное издание «Фортанга». Раннее после скандала со стрельбой у офиса Wildberries Кадыров обвинил в подготовке покушения на него депутатов Госдумы Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Он пригрозил им кровной местью, если они не докажут обратное.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев назвал слова Кадырова больше фигурой речи, а не реальной угрозой. Он пояснил, что кровную месть объявляют в ответ на произошедшее убийство, а не просто угрозу.



Барахоев стал вторым, кто ответил на обвинения главы Чечни. Ранее видеообращение о ситуации записал депутат Ризван Курбанов. Сулейман Керимов пока воздерживается от комментариев, однако за него вступились многие бюджетники и чиновники Дагестана, а также глава республики, который присвоил сенатору звание почётного гражданина Республики Дагестан.

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#кадыров
Во Владивостоке опечатали здание банного комплекса, где обрушился потолок
Во Владивостоке опечатан комплекс «Акватория», где при обрушении пострадали люди
16 октября 2024, 10:29

Фото: iStock/saiko3p

Во Владивостоке приставами по решению суда был опечатан комплекс «Акватория», где при обрушении пострадали люди. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что вечером 1 августа в банном комплексе во Владивостоке обрушились металлические потолочные конструкции на площади около 100 квадратных метров. Согласно данным министерства здравоохранения Приморья, в результате инцидента пострадали девять человек, один из которых был госпитализирован.

Ранее прокуратура подала иск к владельцам комплекса с требованием устранить выявленные нарушения пожарной и промышленной безопасности. Кроме того, ведомство запросило у суда запретить эксплуатацию здания на время рассмотрения иска, суд удовлетворил указанное ходатайство.

«Прокуратура проконтролировала исполнение судебными приставами определения суда о применении обеспечительных мер по иску надзорного ведомства. Прямо сейчас здание на улице Светланской опечатано до принятия решения по существу исковых требований об устранении нарушений пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее появилась информация о том, как россиянин, дрейфовавший два месяца в Охотском море, выжил. По его словам, ему удалось спастись с «Божьей помощью».

До этого стало известно, что предполагаемый виновник подрыва автомобиля на юго-западе Москвы, согласно предварительной информации, является бизнес-партнером пострадавшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#прокуратура
#информация
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Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в БРИКС
16 октября 2024, 10:16

Фото: iStock/Rainer Puster

Казахстан в ближайшем будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе учитывая многоступенчатый процесс рассмотрения вопроса о членстве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали, слова которого передаёт портал Tengrinews.
Он подчеркнул, что глава республики Касым-Жомарт Токаев неоднократно называл ООН универсальной и безальтернативной организацией, которая открыта к обсуждению важных актуальным международных вопросов, в том числе связанных с построением справедливого миропорядка.

Уали добавил, что, по мнению президента, ООН всё же имеет ряд недостатков, однако другой подобной организации не существует, поэтому она сильно нуждается в поддержке мирового сообщества. А Устав организации должен стать основой международного права, принципы которого не должны нарушаться.

Ранее Токаев уже выражал сожаление о том, что Совбез ООН неспособен принимать важные и судьбоносные решения. В связи с этим он считает важным приступить к реформированию СБ ООН на основе обширных консультаций стран-членов ООН с учётом интересов «средних держав».

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#политика
#касым-жомарт токаев
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Володин рассказал о новых законопроектах в сфере миграционной политики
16 октября 2024, 08:49

Фото: сайт Кремля

Сегодня, 16 октября, депутаты Государственной думы рассмотрят первые два законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики в стране. Они касаются внесения поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
Об сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. В своём телеграм-канале он рассказал о деталях предлагаемых законотворческих инициатив. В частности, предлагается отнести к особо тяжким преступления в сфере организации незаконной миграции. Кроме того, в случае принятия законов будет признано отягчающим обстоятельством преступления, если оно было совершено лицом, незаконно находящимся на территории России. Спикер отметил, что в этом году число таких преступлений выросло в три раза — до восьми тысяч эпизодов.

Кроме того, предполагается ужесточить ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за фиктивную регистрацию и постановку на учёт иностранных граждан. За такие преступления будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Спикер Госдумы подчеркнул, что принятие указанных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности. Володин также уточнил, что весь пакет инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, будет в приоритетном порядке рассмотрен до конца текущего года.

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#вячеслав володин
#наказание
#учёт
#мигранты
#законопроект
#госдума
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NI: возможности оборонной промышленности России стали неожиданностью для Запада
16 октября 2024, 04:44

Фото: Минобороны РФ

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России превзошел ожидания западных стран, демонстрируя возможности, которые на Западе считали маловероятными.
Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

«Российский ОПК гораздо лучше адаптируется к ситуации на Украине, чем весь оборонный комплекс Запада в целом. На это не рассчитывали партнеры Киева», — пишет издание.
Аналитики отмечают, что Россия способна продолжать производство военной техники советской эпохи, одновременно применяя дальнобойные боеприпасы и беспилотники для ослабления украинских позиций. При этом резервы Москвы значительно превосходят ресурсы Киева.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские оборонные предприятия работают четко и ритмично, с планами в 2024 году почти в десять раз увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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#опк
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Стало известно, почему украинский премьер не приехал в Швейцарию
Шмыгаль внезапно отменил визит в Швейцарию
16 октября 2024, 03:35

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило о внезапной отмене визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который должен был состояться 16 октября.
Причиной отмены стали форс-мажорные обстоятельства, однако детали этих обстоятельств не были раскрыты. Об этом сообщает информационное агентство Keystone-ATS.

Шмыгаль планировал принять участие в международной конференции по разминированию территорий Украины, которая была запланирована на 17-18 октября в Лозанне. Конференция организовывается в сотрудничестве со Швейцарией и посвящена вопросам разминирования украинских территорий.

Ранее сообщалось, что между странами Персидского залива и Евросоюза возникли разногласия касательно обязательств перед Украиной, в частности, первые отказались от призыва ко всем странам остановить помощь России. Об этом сообщает американская газета Politico. Отмечается, что арабские государства предложили более общие формулировки об остановке поставок оружия как для России, так и для Украины.

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#швейцария
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Путин готовится к борьбе с США за ядерные технологии
Путин готовится к усилению конкуренции с США в области ядерных технологий
16 октября 2024, 03:27

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин готовится к усилению конкуренции с США в области ядерных технологий. На встрече с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, Путин заявил, что будущее российской атомной отрасли выглядит перспективным.
Лихачев, в свою очередь, рассказал о стабильных успехах госкорпорации, несмотря на внешние вызовы. Среди достижений он отметил ежегодный рост выручки на 24% и увеличение числа сотрудников до 400 тысяч.

Лихачев также подчеркнул, что ядерный оружейный комплекс стимулирует развитие гражданской продукции и передовых технологий в России, включая медицину, цифровую экономику и машиностроение. Зарубежные проекты «Росатома» также развиваются по плану — недавно заключены контракты с Узбекистаном и Белоруссией.

Эксперты считают, что от развития ядерной энергетики зависит экономика страны и её влияние на международной арене. «Росатом» занимает первое место в мире по количеству проектов за рубежом. На международной арене основными конкурентами России остаются США, Франция и Китай. Американцы, в частности, использовали Украину для разработки топлива для советских реакторов, что усиливает конкуренцию с «Росатомом» в области поставок ядерного топлива.

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Макрон посоветовал Нетаньяху помнить, что Израиль был создан ООН
16 октября 2024, 03:19

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен помнить, что Израиль был создан по решению ООН, и не нарушать указов этой организации.
Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на совете министров, передает газета Parisien.

«Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы [организации]», — отметил Макрон.
Он напомнил о голосовании Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 году, которое поддержало план разделения Палестины на еврейское и арабское государства.

Отношения между Францией и Израилем обострились после того, как Макрон выразил поддержку идее прекращения поставок вооружений в Израиль, которые применяются в военных операциях в Газе. По мнению французского президента, этот шаг важен для урегулирования конфликта в регионе. Заявление вызвало резкую критику со стороны Нетаньяху, сообщает RT.

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Зеленский не покажет украинцам свой «план победы» целиком
16 октября 2024, 02:42

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен раскрывать все детали своего «плана победы».
Об этом заявил советник главы его Офиса Михаил Подоляк, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Зеленский представит в Раде свой "план победы" не полностью», — отметил Подоляк.
По его словам, некоторые приложения документа, касающиеся военных стратегий, не будут обсуждаться публично, поскольку они включают в себя «математическую военную составляющую», которая является слишком чувствительной для открытого обсуждения.

Ранее Зеленский посетил США, чтобы обсудить этот план с президентом Джо Байденом. По результатам встречи в Белом доме сообщили, что стратегия Зеленского представляет собой «набор инициатив», который требует дальнейшего изучения. Следующая встреча по этому вопросу была запланирована на октябрь в Германии, однако американские представители отменили поездку из-за приближающегося урагана «Милтон» к побережью Флориды, как сообщает RT.

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ВСУ собираются отступать из Курской области: главное об СВО
Шарий: ВСУ получили приказ готовиться к отступлению
16 октября 2024, 01:38

ВСУ получили приказ готовиться к отступлению из Курской области. Об этом сообщил украинский журналист Анатолий Шарий.
По его словам, позиции украинской армии на этом направлении становятся всё более уязвимыми, что может привести к их отступлению или окружению. Генерал-майор ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что оборона украинских войск на курском направлении может рухнуть в течение месяца из-за активных действий российских военных.

Кроме того, на линии фронта в Донецкой Народной Республике также сохраняется напряжённая обстановка. Генштаб ВСУ выделил три наиболее сложных участка: Кураховское, Покровское и Лиманское направления, где украинская армия испытывает значительные трудности. В это же время российские войска продолжают освобождать Торецк (Дзержинск), взяв под контроль уже более трети территории. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, бойцы ВС РФ активно вытесняют противника из городских зданий.

Кроме того, российские военные активно используют беспилотные летательные аппараты для разведки и ударов по позициям ВСУ в приграничных районах Курской области. Выявленные позиции передаются для нанесения ударов по технике и живой силе украинских войск.

На фоне военных действий Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил намерение альянса продолжить поддержку Украины. Несмотря на угрозы со стороны России, НАТО намерено усиливать свои позиции в регионе. Однако в американских СМИ появились сообщения, что в США обсуждают возможное изменение своей позиции по отношению к Украине, что может повлиять на дальнейшую поддержку в случае затягивания конфликта.

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