Депутат Госдумы Барахоев отверг обвинения Рамзана Кадырова в попытке покушения

Фото: istockphoto/Artaxerxes Longhand
Депутат Государственной думы Бекхан Барахоев отверг обвинения Рамзана Кадырова в том, что он принимал участие в подготовке покушения на главу Чечни. Он заявил, что не имеет к этом никакого отношения, призвав в свидетели «Всевышнего Аллаха».
Перевод его слов с ингушского переводит местное издание «Фортанга». Раннее после скандала со стрельбой у офиса Wildberries Кадыров обвинил в подготовке покушения на него депутатов Госдумы Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Он пригрозил им кровной местью, если они не докажут обратное.
Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев назвал слова Кадырова больше фигурой речи, а не реальной угрозой. Он пояснил, что кровную месть объявляют в ответ на произошедшее убийство, а не просто угрозу.
Барахоев стал вторым, кто ответил на обвинения главы Чечни. Ранее видеообращение о ситуации записал депутат Ризван Курбанов. Сулейман Керимов пока воздерживается от комментариев, однако за него вступились многие бюджетники и чиновники Дагестана, а также глава республики, который присвоил сенатору звание почётного гражданина Республики Дагестан.
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Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев назвал слова Кадырова больше фигурой речи, а не реальной угрозой. Он пояснил, что кровную месть объявляют в ответ на произошедшее убийство, а не просто угрозу.
Барахоев стал вторым, кто ответил на обвинения главы Чечни. Ранее видеообращение о ситуации записал депутат Ризван Курбанов. Сулейман Керимов пока воздерживается от комментариев, однако за него вступились многие бюджетники и чиновники Дагестана, а также глава республики, который присвоил сенатору звание почётного гражданина Республики Дагестан.
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Александр Бойцов