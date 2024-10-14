На конфликт Керимова с Кадыровым отреагировали в дагестанском муфтияте

Фото: сайт Кремля
Конфликт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и сенатора Сулеймана Керимова должно разбирать государство. Об этом в Telegram-канале высказался руководитель дагестанского муфтията Абдулла Салимов.
Он выразил готовность помочь примирению при соответствующем желании сторон.
Ранее сообщалось, что Кадыров грозил Керимову и еще двоим парламентариям Госдумы. В частности, речь шла о кровной мести. Глава ЧР обвинял сенатора в том, что тот якобы готовит покушение на политика.
Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержку сенатору.
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«Все конфликты должны решаться компетентными структурами, а не становиться причиной раздора в обществе», — подчеркнул Салимов.
Ранее сообщалось, что Кадыров грозил Керимову и еще двоим парламентариям Госдумы. В частности, речь шла о кровной мести. Глава ЧР обвинял сенатора в том, что тот якобы готовит покушение на политика.
«Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ», — говорил Кадыров.
Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержку сенатору.
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Никита Кротов