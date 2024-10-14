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На конфликт Керимова с Кадыровым отреагировали в дагестанском муфтияте

В дагестанском муфтияте дистанцировались от конфликта Керимова и Кадырова
14 октября 2024, 13:32
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Конфликт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и сенатора Сулеймана Керимова должно разбирать государство. Об этом в Telegram-канале высказался руководитель дагестанского муфтията Абдулла Салимов.
Он выразил готовность помочь примирению при соответствующем желании сторон.

«Все конфликты должны решаться компетентными структурами, а не становиться причиной раздора в обществе», — подчеркнул Салимов.



Ранее сообщалось, что Кадыров грозил Керимову и еще двоим парламентариям Госдумы. В частности, речь шла о кровной мести. Глава ЧР обвинял сенатора в том, что тот якобы готовит покушение на политика.

«Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ», — говорил Кадыров.

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержку сенатору.

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#россия
#рамзан кадыров
#чечня
#дагестан
#новости
Медведев рассказал про «хамство америкосов»
Медведев назвал хамством предложения о переговорах по ядерному оружию
14 октября 2024, 13:01

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с Россией о сокращении стратегических ядерных сил без предварительных условий. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, Байден сказал это, чтобы помочь своей «безмозглой протеже». Зампред Совбеза РФ отметил, что подобные заявления являются хамством со стороны США.

Вашингтон желает России стратегического поражения, добавил Медведев. Он заключил, что обсуждение сокращения стратегических ядерных сил с Соединенными Штатами не полезнее мирных переговоров с Адольфом Гитлером в 1945 году.

Ранее лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что Дмитрий Медведев одной своей публикацией разгромил страны НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Экс-премьер Украины Азаров допустил проведение выборов в стране в 2025 году
14 октября 2024, 12:34

Фото: iStock/twinsterphoto

Бывший премьер Украины Николай Азаров не исключил, что президентские выборы в стране могут состояться уже ближайшей весной из-за давления Запада.
«Выборы в Украине намечаются на раннюю либо на позднюю весну. Но они будут, так как долго такую ситуацию терпеть, когда потерял полномочия сам Зеленский, потеряла полномочия так называемая Рада, Запад не будет. Для Запада это некомфортно. У многих это вызывает вопросы, поэтому выборы должны состояться», — написал Азаров в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский будет пытаться переизбраться на новый срок, используя свой последний шанс. При этом он может для этого сфальсифицировать выборы, считает Азаров.

Бывший украинский премьер добавил, что для достижения хороших результатов на выборах Зеленскому необходимо добиться каких-либо результатов на поле боя. Именно для этого на Украине происходит повальная мобилизация, заключил Азаров.

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#выборы
#сша
#telegram
#мобилизация
#зеленский
#запад
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Появились доказательства участия армии США в боях в Курской области
«Архангел спецназа»: в уничтоженном под Курском БМП Stryker были 8 солдат США
14 октября 2024, 12:02

Фото: iStock/Serhej Calka

В сети появились доказательства участия штатных солдат США в боях в Курской области, их опубликовал телеграм-канал «Архангел спецназа Z». Отмечается, что в уничтоженном в Глушковском районе БМП Stryker находился экипаж из США в количестве восьми человек.
В канале отмечают, что сама боевая машина после удара сгорела в посадках, после чего российские бойцы провели в ней обыск.
«В БМП в ходе обыска обнаружена техническая документация, что-то вроде строевой записки, а также план действий экипажа на разные случаи в ходе боевых действий, а также различные коды, по которым нужно сообщить о том или ином происшествии начальству», — говорится в публикации.
Также уточняется, что члены экипажа были не наемниками, а именно штатными американскими военными.
«Наемники в Курской области попадались нашим бойцам не раз. Но штатные американские вояки нет. Одного из списка мы нашли в запрещенной соцсети Instagram*. Речь идет о Брэндоне Санчезе, который вступил в ряды армии США в 2013 в качестве повара», — подчеркивают в «Архангеле спецназа».
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#сша
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#instagram
#днр
#всу
#наемники
#машина
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Польша подготовила «сюрприз» на северной и восточной границах
TVP: Польша начала ставить минные поля на северной и восточной границах
14 октября 2024, 11:50

Фото: istockphoto/Dmytro Falkovskyi

Польша устанавливает минные поля на восточной и части северной границы, передает TVP. Уточняется, что уже принято соответствующее решение.
В частности, упоминается некая программа «Восточный щит» с бетонными ежами, минными полями и противотанковыми рвами, чья протяженность составит 800 километров. Ее цель — остановить «российское вторжение», а также «незаконных мигрантов».

«На полигоне в Ожише начнутся учения, сюда прибудет премьер-министр Дональд Туск. Учения связаны с тестированием элементов «Восточного щита», — передает телеканал.
Предварительно, польская армия проведет учения, которые стартуют 14 октября.

Ранее сообщалось, что прибалтийские государства решили отгородиться от РФ и РБ при помощи «железного барьера».

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МИД Украины отреагировал на слова Джареда Лето о выступлении в России

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#мир
#польша
#новости
#граница
#мина
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МИД Украины отреагировал на слова Джареда Лето о выступлении в России
МИД Украины осудил Джареда Лето за слова о желании выступить в России
14 октября 2024, 11:23

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Слова американского актера и музыканта Джареда Лето о желании выступить в России оскорбляют украинцев. Об этом сообщили в МИД Украины, пишет «Страна».
Согласно заявлению украинского внешнеполитического ведомства, желание Джареда Лето выступить в РФ являются оскорблением тех, кто «жертвует жизнью ради защиты свободы».

В МИД Украины добавили, что для России якобы «не может быть никакого умиротворения». Спустя некоторое время в соцсетях американского исполнителя началась травля. Украинцы начали писать различные негативные комментарии под публикациями Лето.

Напомним, во время выступления на концерте в Белграде, Джаред Лето сообщил, что скучает по своим слушателям в России, и пообещал, что обязательно снова выступит перед ними.

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#лето
#мид
#рф
#украина
#певец
#сша
#социальная сеть
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Володин рассказал, почему БРИКС признали в Европе
Володин: БРИКС признали в Европе
14 октября 2024, 08:57

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что БРИКС признали в Европе.
Володин отметил, что к объединению планирует присоединиться Сербия. По словам спикера Госдумы, балканская страна не видит в Европейском союзе надежного партнера.

Володин подчеркнул, что все больше государств осознают, что БРИКС — это перспектива и гарантия многополярного мира. На сегодняшний день БРИКС объединяет десять стран и 45% мирового населения, добавил политик.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.

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#россия
#саммит
#иран
#сербия
#володин
#брикс
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Госдума изучит законопроект о запрете использования животных в цирках
14 октября 2024, 06:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

Государственная Дума в ноябре рассмотрит проект закона о запрете использования животных в цирках, однако решение проблемы требует последователи, заявил первый заместитель председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, передает РИА Новости.
По мнению депутата, поднятая проблема правильная, но в случае с цирком необходимо «закручивать гайки постепенно», чтобы требования к содержанию животных постоянно увеличивались.

Как отметил Бурматов, в настоящее время реабилитационные центры «работают на полную мощность», поэтому принятие данной инициативы может привести к их краху. Он добавил, что животные, выполнившие свои задачи в цирке, станут пенсионерами и будут продолжать нуждаться в уходе и содержании.

Ранее братья Запашные были вызваны в Государственную Думу для объяснения видео, на котором они избивают тигра во время репетиции.

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#госдума
#цирк
#животные
#законопроект
#депутат
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Китай начал новые военные учения вокруг Тайваня
14 октября 2024, 05:44

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай начал учения «Совместный меч – 2024B» вблизи Тайваня. Как сообщает Reuters, об этом говорится в сообщении Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Целью мероприятий является блокада, атака и захват ключевых портов и районов. Учения пройдут в северной, южной и восточной частях острова, в них примут участие военно-морской флот, армия, ракетные войска, военно-воздушные силы и другие подразделения.

«Учения также служат суровым предупреждением сепаратистским действиям сил за независимость Тайваня», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что НОАК считает операцию законной и необходимой для защиты государственного суверенитета и национального единства.

Ранее в тот же день военные Тайваня заявили о приближении 11 кораблей НОАК и 30 летательных аппаратов.

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#китай
#учения
#армия
#флот
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В Венгрии допустили вмешательство «соседней страны» в выборы
Сийярто: соседняя страна могла вмешаться в выборы в Венгрии в 2022 году
14 октября 2024, 05:21

Фото: istock/rarrarorro

«Соседняя страна» могла вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он не уточнил, какую страну имеет в виду, но предположил возможность вмешательства Украины.

«Я не совсем уверен, что страна, которую возглавляет упомянутый вами президент [Владимир Зеленский] не была частью этого», – заявил Сийярто.

Он отметил, что существуют признаки вмешательства в выборы со стороны «соседней страны», но результаты голосования «потеряли свое значение».

Ранее представитель Сийярто заявил, что Соединенные Штаты предприняли значительные попытки повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. По его словам, американские чиновники потратили миллионы долларов на поддержку венгерских оппозиционных партий и оппозиционных СМИ. Это «все еще продолжается», добавил министр иностранных дел.

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#украина
#венгрия
#выборы
#мид
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