Сенатор Керимов стал почетным гражданином Дагестана после угроз Кадырова

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем, во время которого заявил, что гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться, а насилие в ответ на насилие ни к чему не приведет. Его слова приводит МИД КНР. Ван И также подчеркнул, что жизни людей любого происхождения одинаково ценны.