Сенатор Керимов стал почетным гражданином Дагестана после угроз Кадырова

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов стал гражданином Дагестана спустя ровно четыре дня после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает портал РИА Дагестан. Отмечается, что Керимову также вручили высший золотой орден общественного признания.
По информации издания, сенатору вручили орден за вклад в социально-экономическое развитие региона и благотворительность. Он получил его после открытия парка имени Сулеймана Стальского, в реконструкции которого Керимов принимал активное участие.
До этого на конфликт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и сенатора Сулеймана Керимова отреагировал руководитель дагестанского муфтията Абдулла Салимов. По его словам, их разногласия должно разрешать компетентные органы. Он также выразил готовность помочь примирению при соответствующем желании сторон.
Ранее сообщалось, что Кадыров грозил Керимову и еще двоим парламентариям Госдумы. В частности, речь шла о кровной мести. Глава ЧР обвинял сенатора в том, что тот якобы готовит покушение на политика.
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До этого на конфликт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и сенатора Сулеймана Керимова отреагировал руководитель дагестанского муфтията Абдулла Салимов. По его словам, их разногласия должно разрешать компетентные органы. Он также выразил готовность помочь примирению при соответствующем желании сторон.
Ранее сообщалось, что Кадыров грозил Керимову и еще двоим парламентариям Госдумы. В частности, речь шла о кровной мести. Глава ЧР обвинял сенатора в том, что тот якобы готовит покушение на политика.
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Данил Пономарев