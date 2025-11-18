Депутат Госдумы Новичков предложил создать в России открытый реестр педофилов
Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой о создании открытого реестра педофилов в России. Он рассказал об этом в интервью «Абзацу».
По мнению парламентария, необходимо сформировать публичный список всех лиц, которые когда-либо совершали преступления против детей. Такой реестр должен быть доступен каждому, а не только правоохранительным органам.
Николай Новичков подготовит официальное обращение в правоохранительные органы. Он уверен, что общество не должно принимать злоумышленников, отбывших наказание. Депутат считает, что некоторые преступления требуют пожизненного надзора за фигурантами.
