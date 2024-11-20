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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал абсурдом заявление Владимира Зеленского о необходимости принуждения России к «справедливому миру», передает РИА Новости.
Зеленский сделал заявление о «справедливом мире» через силу в своем Telegram-канале, что вызвало резкую реакцию российских политиков.
Шеремет подчеркнул, что подобные высказывания президента Украины не соответствуют реальной ситуации на поле боя.
В Кремле 15 ноября напомнили, что Россия неоднократно выражала готовность к переговорам. Президент Владимир Путин летом выступал с мирными инициативами, однако в Москве считают режим Зеленского нелегитимным и предостерегают западных партнеров от поддержки ультимативных заявлений Киева.
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Шеремет подчеркнул, что подобные высказывания президента Украины не соответствуют реальной ситуации на поле боя.
«Страх и алчность толкают кровавого самозванца Зеленского продолжать трясти бумажной булавой, делая абсурдные и грозные заявления в адрес России, озвучивая нереалистичные планы», — заявил Шеремет.По его словам, Зеленский, как военный преступник и террорист, в конечном итоге понесет ответственность за свои действия.
В Кремле 15 ноября напомнили, что Россия неоднократно выражала готовность к переговорам. Президент Владимир Путин летом выступал с мирными инициативами, однако в Москве считают режим Зеленского нелегитимным и предостерегают западных партнеров от поддержки ультимативных заявлений Киева.
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Мария Моисеева