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Пленный боевик ВСУ, чья фамилия Мухин, взятый в плен на курском направлении, обратился к Владимиру Зеленскому из-за разрешения Вашингтона бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по России. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
«Ты не представляешь, какой ответ последует после применения дальнобойных ракет по территории России», — произнес Мухин.
Он добавил, что массированный ответ со стороны РФ на такие шаги киевского режима ликвидирует живую силу и военную технику по всей территории страны «за исключением элитных курортов».
В МО РФ подтвердили первый удар штатовскими ATACMS по Брянщине. При этом заокеанский лидер Джо Байден отказался комментировать ситуацию вокруг дальнобойных ракет.
В МИД РФ отмечали, что читали публикации о разрешении Вашингтона бить по России, но официального подтверждения тому не было.
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Никита Кротов