Владимир Зеленский
Решение Владимира Зеленского бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории решило его судьбу, считает журналист США Джексон Хинкл. Свое мнение он высказал в соцсетях.
«Прощай, Украина. Прощай, Зеленский. Можете плакать, топать и кричать… Но не называйте ответ России «неспровоцированным», — гласит публикация.
Отмечено, что Хинкл попрощался с Зеленским по-русски. Журналист подчеркнул, что его бы не расстроило, если бы российский лидер Владимир Путин решил бы поступить с украинским руководством по своему усмотрению.
Ранее Зеленский высказался о возможности проведения выборов на Украине. Стоит отметить, что срок его полномочий истек 20 мая 2024 года.
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