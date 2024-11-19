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Сейчас выборы губительны для Украины, считает Владимир Зеленский. Фрагменты выступления главы киевского режима в парламенте опубликованы в его Telegram-канале.
«Но у нас на Украине есть некоторые люди, проголодавшиеся до власти настолько, что хотят борьбы внутри нашего государства больше, чем ради государства. Хотят политических споров в окопах, как в телестудиях. Это губительно для Украины», — сказал политик.Зеленский убежден, что после «справедливого мира» в республике состоятся «справедливые выборы».
Полномочия Зеленского истекли 20 мая этого года. Согласно конституции Украины, полномочия президента не пролонгируются автоматически, поэтому власть формально принадлежит парламенту. Однако Зеленский узурпировал власть, введя военное положение.
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