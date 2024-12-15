Михаил Шеремет (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Грузия стала примером того, как можно избежать участи Украины и противостоять западной цветной революции. Этим он поделился с РИА Новости.
По словам Шеремета, Грузия стала ярким примером того, как можно избежать украинского сценария и противостоять попыткам государственного переворота извне. Для этого стране важно наличие преданных будущих государственников.
Депутат отметил, что грузинский пример нужно взять на вооружение странам, которые столкнулись с притеснением коллективного Запада.
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