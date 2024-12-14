Зурабишвили высказалась о президентских выборах в Грузии

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На выборах грузинского президента никто и никого не выбирал, заявила действующая глава республики Саломе Зурабишвили, чей срок истекает 29 декабря.
«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», — сказала она на митинге в Тбилиси.Зурабишвили также поблагодарила отказавшихся признать легитимность состоявшихся выборов.
Перед этим сообщалось, что премьер Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил новоизбранного президента Михаила Кавелашвили с победой в голосовании. Кандидат выдвигался от «Грузинской мечты» и получил 224 голоса при 300 возможных.
Кобахидзе вновь заявил о том, что Зурабишвили придется покинуть президентское кресло, несмотря на ее состояние.
Выборы президента Грузии прошли 14 декабря.
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Никита Кротов