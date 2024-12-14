В Грузии оценили избрание нового президента

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Новоизбранного президента Грузии Михаила Кавелашвили поздравил с победой республиканский премьер Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что действующему лидеру Саломе Зурабишвили придется уйти с поста.
«Я понимаю ее состояние, но Зурабишвили придется покинуть свой пост…, могу лишь выразить ей сочувствие», — сказал Кобахидзе в рамках брифинга.Кобахидзе считает, что новый президент посодействует утверждению независимости республики. Кроме того, резюмировал премьер, «у Грузии на протяжении 20 лет не было патриота и психически и психологически уравновешенного президента».
Президентские выборы состоялись в Грузии 14 декабря. Михаил Кавелашвили набрал 224 голоса из 300. Он сменит Саломе Зурабишвили, чей президентский срок закончится 29 декабря. Действующая глава государства отметила, что не собирается уходить.
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