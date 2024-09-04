Депутат Госдумы Шеремет объявил награду за поимку сотрудника МИД Украины

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Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет объявил о вознаграждении в 100 тысяч рублей за информацию о местонахождении официального представителя МИД Украины Георгия Тихого. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Шеремет отметил, что Тихий позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России и её партнеров на международной арене.
Напомним, ранее Тихий заявил о намерении принять меры против Монголии из-за отказа арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда.
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Напомним, ранее Тихий заявил о намерении принять меры против Монголии из-за отказа арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда.
«Тихий в своих угрозах и оскорблениях забыл, что не стоит будить лихо, пока оно тихо. Я объявляю награду в 100 тысяч рублей за помощь в поимке и доставке этого украинского нациста, военного преступника и карателя в Крым для перевоспитания», — сказал Шеремет.Он также добавил, что в Крыму есть места для всех военных преступников с Украины.
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Анастасия Хохлова