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Депутат Государственной думы РФ, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совет безопасности ООН созвать экстренное заседание. Темой встречи должно стать недопущение ударов киевского режима по Запорожской и Курской атомным электростанциям.
Ранее представитель силового ведомства рассказал РИА Новости, что ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Целью удара станут хранилища с отработанным ядерным топливом. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что подготовку ударов по станциям координируют представители западных спецслужб, главным образом Британии.
Парламентарий подчеркнул, что из-за безответственных и необдуманных действий киевского режима мир оказался на пороге ядерной катастрофы. Шеремет призвал созвать экстренное заседание Совбеза ООН с целью не допустить атаки ВСУ на Запорожскую и Курскую АЭС. В противном случае провокация украинских нацистов обернётся тяжёлыми последствиями для всей Европы, указал депутат.
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Александр Бойцов