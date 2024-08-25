Депутат Государственной Думы рассказал об отношении Запада к Дурову

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Создатель Telegram Павел Дуров создал независимую платформу, которая стала популярной во многих странах. Запад ему того не простил, завил депутат Государственной Думы от «Единой России» Евгений Ревенко, комментируя арест предпринимателя во Франции.
«Дуров создал независимую платформу, которая стала популярной во многих странах. Без цензуры и вмешательства извне. Запад ему этого не простил. Вот и все. Свобода?! Ее там не было и нет», – подчеркнул он.
Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного самолета.
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Александр Климов