Telegram в связи с задержанием Дурова назвали главным мессенджером СВО

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Telegram фактически главный мессенджер специальной военной операции (СВО) России на Украине. Такое мнение высказал депутат Московской городской Думы Андрей Медведев в своем Telegram-канале в ответ на задержание основателя мессенджера Павла Дурова в парижском аэропорту 24 августа.
Именно это обстоятельство, согласно словам парламентария, стало причиной широкого резонанса в России, вызванного арестом главы Telegram.
По его мнению, будущее мессенджера и перспективы его доступности в Ростии теперь сложно прогнозировать.
Ранее вице-спикер Государственной Думы Вячеслав Даванков направил обращение в МИД России с требованием добиваться освобождения арестованного основателя мессенджера.
В субботу, 25 августа, сотрудники французских спецслужб задержали Павла Дурова после того, как он вышел из своего частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя сопровождали его девушка и телохранитель, сообщает телеканал TF1.
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«Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, с сегодняшнего дня, вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным», – отметил Медведев.
По его мнению, будущее мессенджера и перспективы его доступности в Ростии теперь сложно прогнозировать.
Ранее вице-спикер Государственной Думы Вячеслав Даванков направил обращение в МИД России с требованием добиваться освобождения арестованного основателя мессенджера.
В субботу, 25 августа, сотрудники французских спецслужб задержали Павла Дурова после того, как он вышел из своего частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя сопровождали его девушка и телохранитель, сообщает телеканал TF1.
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Александр Климов