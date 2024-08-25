Власти России официально высказались об аресте Дурова

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Ведущим деятелям информационного пространства опасно посещать тоталитарные страны. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
«Некоторые наивные люди до сих пор не понимают, что если они играют более или менее заметную роль в международном информационном пространстве, для них небезопасно посещать страны, которые движутся ко все более тоталитарному общественному устройству», – заявил представитель российской власти.
В субботу, 25 августа, французские службы безопасности задержали Павла Дурова после того, как он сошел с частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Предпринимателя обвиняют в соучастии в незаконной деятельности, осуществляемой через его мессенджер, включая торговлю наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. Теперь руководителю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что Павел Дуров прилетел в Париж, зная о возможном задержании.
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Александр Климов