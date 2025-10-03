Достижения.рф

Сенатор Джабаров: Путин дал Западу понять о готовности РФ ответить на все угрозы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» дал Западу понять о готовности РФ асимметрично ответить на все угрозы. Об этом заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.



В беседе с NEWS.ru сенатор отметил, что ключевым посылом выступления стало предупреждение о готовности Москвы дать зеркальный ответ на любые угрозы. Это касается и размещения или применения западного вооружения, которое может напрямую угрожать российской безопасности. Он добавил, что заявление Путина наверняка вызовет серьезный резонанс в политических кругах США и Европы, и каждое слово российского лидера будет тщательно проанализировано.

Напомним, крылатые ракеты Tomahawk, разработанные в США, обладают высокой дальностью и точностью, и их возможная передача Украине ранее уже вызывала обеспокоенность со стороны России. В Кремле неоднократно заявляли, что такие шаги Запада лишь подливают масло в огонь конфликта и затрудняют перспективы дипломатического урегулирования.

Иван Мусатов

