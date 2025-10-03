Сенатор Джабаров: Путин дал Западу понять о готовности РФ ответить на все угрозы
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» дал Западу понять о готовности РФ асимметрично ответить на все угрозы. Об этом заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В беседе с NEWS.ru сенатор отметил, что ключевым посылом выступления стало предупреждение о готовности Москвы дать зеркальный ответ на любые угрозы. Это касается и размещения или применения западного вооружения, которое может напрямую угрожать российской безопасности. Он добавил, что заявление Путина наверняка вызовет серьезный резонанс в политических кругах США и Европы, и каждое слово российского лидера будет тщательно проанализировано.
Напомним, крылатые ракеты Tomahawk, разработанные в США, обладают высокой дальностью и точностью, и их возможная передача Украине ранее уже вызывала обеспокоенность со стороны России. В Кремле неоднократно заявляли, что такие шаги Запада лишь подливают масло в огонь конфликта и затрудняют перспективы дипломатического урегулирования.
Читайте также: