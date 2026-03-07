Достижения.рф

NYT: в США осудят пакистанца за сговор с Ираном с целью убить Дональда Трампа

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в Нью-Йорке признал виновным гражданина Пакистана Асифа Мерчанта по делу о сговоре с правительством Ирана с целью убийства американских чиновников. Об этом сообщает The New York Times.



По версии следствия, Мерчант планировал покушения на ряд высокопоставленных представителей власти США, включая президента Дональда Трампа. Утверждается, что в рамках плана он намеревался нанять киллеров, похитить документы и организовать убийства государственных чиновников.

Как отмечают прокуроры, идея нападения возникла у обвиняемого после гибели иранского генерал-майора Касема Сулеймани, который был убит в 2020 году ударом американского беспилотника. Следствие считает, что после этого Мерчант начал сотрудничать с иранскими властями. В 2024 году его задержали в США после того, как о планах стало известно ФБР. Теперь обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Иван Мусатов

