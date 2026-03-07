NYT: в США осудят пакистанца за сговор с Ираном с целью убить Дональда Трампа

07 марта 2026, 10:32

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в Нью-Йорке признал виновным гражданина Пакистана Асифа Мерчанта по делу о сговоре с правительством Ирана с целью убийства американских чиновников. Об этом сообщает The New York Times.