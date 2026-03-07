Дмитриев подтвердил, что обсуждает с США ослабление санкций в отношении нефти из РФ
Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал возможность ослабления со стороны США санкций против российской нефти.
Ранее «Радио 1» передавало, что глава американского Минфина Скотт Бессент допустил смягчение ограничений на фоне дефицита сырья на мировом рынке, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.
«Обсуждаем этот вопрос с США, так как западные санкции доказали, что они наносят ущерб мировой экономике», — написал Дмитриев в своем официальном аккаунте соцсети X.Напомним, что 6 марта США выдали Индии временную генеральную лицензию на покупку российской нефти. Разрешение распространяется только на партии углеводородов, которые уже находятся в море на момент сделки. Срок действия лицензии составляет 30 дней.