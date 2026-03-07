Дмитриев подтвердил, что обсуждает с США ослабление санкций в отношении нефти из РФ

07 марта 2026, 04:10

Фото: iStock/Darwel

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал возможность ослабления со стороны США санкций против российской нефти.





Ранее «Радио 1» передавало, что глава американского Минфина Скотт Бессент допустил смягчение ограничений на фоне дефицита сырья на мировом рынке, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.





«Обсуждаем этот вопрос с США, так как западные санкции доказали, что они наносят ущерб мировой экономике», — написал Дмитриев в своем официальном аккаунте соцсети X.