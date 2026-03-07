Политолог Брекотин: США и ЕС смягчат санкции против российских энергоресурсов
Санкции США и Европейского союза против российских энергоресурсов, вероятно, формально сохранятся, однако их применение может смягчаться в зависимости от ситуации на мировом рынке. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал политолог и эксперт по энергетике Сергей Брекотин.
По его словам, речь может идти не о полном снятии ограничений, а о временных послаблениях. Подобные решения обычно оформляются через исключения, временные лицензии или более мягкий контроль за соблюдением санкционных правил.
Эксперт отметил, что при таком сценарии так называемый «теневой флот», используемый для перевозки российской нефти, продолжит работать. К тому же созданная инфраструктура будет оставаться страховкой на случай нового ужесточения ограничений.
Брекотин предположил, что Евросоюз в условиях дефицита энергоресурсов на мировом рынке может начать искать способы обхода собственных санкций или трактовать их более мягко. По его мнению, подобные временные послабления могут сохраняться длительное время, если давление со стороны бизнеса и энергетических компаний будет усиливаться.
