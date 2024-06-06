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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев назвал готовность Китая к развитию отношений с Украиной стандартным поведением страны.
«Это стандартное дипломатическое поведение. В этом нет ничего неожиданного, китайцы всегда ведут аккуратную стратегическую работу. Эти заявления несут дипломатический характер общего значения. Самое важное то, что Китай не участвует в «швейцарской конференции», где Украина пытается собрать квазимнения о том, что и как делать России», — приводят «Известия» слова Хамзаева.
А вот молдавский народ всегда рад сотрудничеству и взаимодействию с российским. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
«Какие бы действия не предпринимала PAS во главе с Майей Санду, молдавский народ всегда будет дружить с Российской Федерацией. Мы должны соблюдать и должны иметь те же дружеские отношения, которые у нас складывались сотни лет», — прокомментировала в беседе с RT Гуцул.
Ранее российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что самое главное послание и культурная основа диалога БРИКС заключается в том, чтобы быть способным понимать другого.
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