Политолог Дугин: Главное послание БРИКС — способность понимать другого

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Самое главное послание и культурная основа диалога БРИКС заключается в том, чтобы быть способным понимать другого. Об этом сказал российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Своё мнение он выразил во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Экспертный форум объединения «Роль БРИКС в поиске нового миропорядка» проводится на площадке ПМЭФ сегодня, 6 июня. Сессии и встречи в рамках мероприятия организованы медиагруппой «Россия сегодня» при участии китайского информационного агентства «Синьхуа».
Дугин, выступая на сессии форума, отметил, что БРИКС применяет отличную принятой на западе философию взаимодействия. Объединение уважает культурную идентичность всех своих партнёров и оппонентов, в том числе и стран Запада.
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Александр Бойцов