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Немецкий народ боится угрозы обострения конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге с правительственным заявлением. Прямой эфир в YouTube вело издание Der Spiegel.
«Многие граждане боятся, что может произойти эскалация <...>, что безопасность и мир окажутся и у нас под угрозой», – сказал Шольц.
Он отметил, что относится к заботам граждан серьезно и с уважением. Именно поэтому, со слов канцлера, страна подтвердила союзникам, что украинская сторона имеет право себя защищать.
В конце мая официальный представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер подтверждал разрешение Берлина киевскому режиму пользоваться немецким оружием, чтобы бить по территории РФ, которая прилегает к Харьковской области.
Бюхнер подчеркивал, что Германия как поставщик вооружений Киеву не становится стороной конфликта на Украине.
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Никита Кротов