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Чтобы завершить украинский конфликт, киевскому режиму необходимо признать, что потерянные им территории теперь находятся в составе РФ. Об этом в своей статье для издания The Hill написал экс-конгрессмен от Южной Каролины Мик Малвейни.
«Складывается ощущение, что сегодня выбор на Украине стоит так: мир с территориальными уступками России, полный крах Киева, вечный конфликт или эскалация. Из этих вариантов наименее худшим по-прежнему представляется первый», – говорится в материале.
Автор добавил, многие эксперты считают, что Украина навсегда утратит значительную часть своих территорий.
Кроме того, по мнению Малвейни, помощь западных стран не даст Украине возможность поменять ход конфликта.
По словам колумниста, только полноценное военное вмешательство стран Запада может изменить ход событий.
Россия начала денацификацию и демилитаризацию Украины в феврале 2022 года. Москва всегда готова к диалогу, но Киев ввел запрет переговоров на законодательном уровне.
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Никита Кротов