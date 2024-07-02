МВД России разыскивается замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Нестеренко

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Замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Александр Нестеренко разыскивается российским МВД. Информация есть в соответствующей базе. Отмечено, что речь идет об уголовной статье.
Также российские полицейские ищут экс-командующего оперативного командования «Запад» ВСУ Игоря Довганя и бывшего замглавы так называемой антитеррористической операции (АТО) Владислава Лищинского. Фигурантов тоже ждет уголовная ответственность, но статья неизвестна.
Весной Следком заочно обвинил Довганя и Нестеренко. Следствие считает, что фигуранты виновны в обстрелах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Действия разыскиваемых повлекли за собой гибель 334 человек с учетом 12 детей и ранения.
Лищинского обвинили в ноябре прошлого года. Тогда ведомство сообщало, что Лищинский и другие высокопоставленные боевики приказывали обстреливать население Донбасса. Среди погибших и пострадавших 645 человек, включая 43 детей.
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Весной Следком заочно обвинил Довганя и Нестеренко. Следствие считает, что фигуранты виновны в обстрелах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Действия разыскиваемых повлекли за собой гибель 334 человек с учетом 12 детей и ранения.
Лищинского обвинили в ноябре прошлого года. Тогда ведомство сообщало, что Лищинский и другие высокопоставленные боевики приказывали обстреливать население Донбасса. Среди погибших и пострадавших 645 человек, включая 43 детей.
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Никита Кротов