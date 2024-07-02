Стало известно, почему Сердючка отказалась от выступления на концерте в поддержку ВСУ

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Менеджер украинского исполнителя Андрея Данилко заявил, что артист не будет выступать на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024. Об этом он написал в Instagram*.
«В столь сжатые сроки и в сложных условиях не успеет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на соответствующем уровне», — говорится в публикации, которая была опубликована в Instagram*.
Отмечается, что трудности возникли из-за нехватки ключевых музыкантов.
Верка Сердючка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года. По словам автора, Верка Сердючка — это арт-персонаж, с помощью которого он рассказывает о себе.
ATLAS UNITED 2024 — музыкальный фестиваль, который пройдет в Киеве с 12 по 14 июля. Организаторы заявили, что 15 % от прибыли с продажи билетов пойдут на покупку дронов для Вооруженных сил Украины.
Юморист Максим Галкин** и украинский артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, столкнулись с проблемами в Дубае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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** внесён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
Дарья Осипова