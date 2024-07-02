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Стало известно, почему Сердючка отказалась от выступления на концерте в поддержку ВСУ

Сердючка отказалась от выступления на фестивале ATLAS UNITED в поддержку ВСУ
02 июля 2024, 22:50
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Менеджер украинского исполнителя Андрея Данилко заявил, что артист не будет выступать на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024. Об этом он написал в Instagram*.
«В столь сжатые сроки и в сложных условиях не успеет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на соответствующем уровне», — говорится в публикации, которая была опубликована в Instagram*.

Отмечается, что трудности возникли из-за нехватки ключевых музыкантов.



Верка Сердючка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года. По словам автора, Верка Сердючка — это арт-персонаж, с помощью которого он рассказывает о себе.

ATLAS UNITED 2024 — музыкальный фестиваль, который пройдет в Киеве с 12 по 14 июля. Организаторы заявили, что 15 % от прибыли с продажи билетов пойдут на покупку дронов для Вооруженных сил Украины.

Юморист Максим Галкин** и украинский артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, столкнулись с проблемами в Дубае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

** внесён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
#фестиваль
#instagram
#артист
Подмосковные ветеринары сказали, как помочь питомцу пережить жару
02 июля 2024, 22:19

Фото: iStock / Chalabala

Выгуливать питомцев в жару лучше рано утром и поздно вечером. Такой совет дали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья со ссылкой на специалистов Госветслужбы региона.
«Терморегуляция у животных не так эффективна, как у человека. Чтобы защитить питомца от перегрева, нужно всегда держать чистую и свежую воду в миске и иметь её при себе на прогулках. Выгуливайте питомца в ранние утренние или поздние вечерние часы, когда солнце не столь активно», – сказали ТАСС в пресс-службе.
Дома для охлаждения воздуха можно использовать кондиционер или вентилятор, либо проветривать помещение.
«Если питомец испытывает недомогания, необходимо переместить его в тень или в прохладное место, дать попить, промочить водой комнатной температуры голову, затылок, шею и лапы. Заторможенность, слюноотделение, шаркающая походка, одышка, вялость и тошнота – признаки теплового удара. При их появлении нужно сразу обратиться к ветеринару», – подчеркнули в пресс-службе.
Жара пришла в Москву и Подмосковье в середине прошлой семидневки. По данным синоптиков, средняя суточная температура на этой неделе будут превышать климатическую норму на 6-8°С. Пик зноя придётся на среду и четверг, когда воздух в регионе раскалится до 35°С.

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#ветеринары
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Колледжи и техникумы Подмосковья получили 23,5 тыс. заявлений от абитуриентов
02 июля 2024, 22:01

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Абитуриенты подали в подмосковные колледжи и техникумы со старта приёмной кампании более 23,5 тыс. заявлений. Такими данными поделились в пресс-службе Минобразования Московской области.
«В этом году мы увеличили число бюджетных мест до 19 тыс. – это на тысячу больше, чем годом ранее. В первую очередь нововведения коснулись специальности сварщика и направления «технология машиностроения». К ним видим особый спрос поступающих», – пояснил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.
По данным министерства, максимальную популярность среди абитуриентов показывает колледж «Подмосковье». Туда будущие студенты подали 1,6 тыс. заявлений. На втором месте – Щёлковский колледж, принявший 1,3 тыс. заявлений. Замыкает тройку Электростальский колледж, получивший 1,1 тыс. заявлений.

Заявление на программы среднего профессионального образования можно подать в электронной форме через портал госуслуг.

Приём для поступающих без вступительных испытаний приём заявлений продолжится до 15 августа. Абитуриенты, желающие сдать вступительные экзамены, могут подать заявления до 10 августа.

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#московская область
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На мусороперерабатывающих предприятиях Подмосковья нашли необычные предметы
02 июля 2024, 20:55

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Сотрудники одного из подмосковных предприятий по переработке отходов обнаружили гусли и олимпийского мишку. Теперь они станут музейными экспонатами, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору.
«На сортировочной ленте были найдены гусли – русский народный музыкальный инструмент, имеющий многовековую историю. У них не хватает двух последних струн. Второй необычной находкой стал чеканный мишка – талисман Олимпиады 1980 года в Москве. Его обнаружили на сортировочной ленте мусороперерабатывающего предприятия в Солнечногорске», – рассказали в пресс-службе.
Необычные находки стали частью коллекции музея «Культурный слой», филиалы которого расположены в Егорьевске и Солнечногорске.

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#минчистоты
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Серпуховские долголеты начали осваивать катание на сап-бордах
02 июля 2024, 20:27

Фото: iStock / edb3_16

Серпуховички старшего возраста с палками для скандинавской ходьбы, отправились заниматься на пляж. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Губернаторский проект «Активное долголетие» пользуется большой популярностью среди жителей Большого Серпухова. 20 долголетов из комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» отправились из парка им. Олега Степанова до зоны отдыха у реки Оки с палками для скандинавской ходьбы. После разминки их ждал сюрприз – катание на сап-бордах», – говорится в сообщении.
Этот вид отдыха на воде в основном популярен у молодёжи. Как отметили в администрации, управлять сапом увлекательно и безопасно. Поэтому уже через несколько минут новички стояли на досках как настоящие спортсмены.

Долголеты уже сообщили, что летом продолжат подобные занятия.

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#активное долголетие
#спорт
#отдых
#подмосковье
#московская область
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По книге Бутиной будет снят сериал
02 июля 2024, 19:56

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Книгу члена Комитета Госдумы по международным делам Марии Бутиной «Тюремный дневник» экранизируют в Санкт-Петербурге.
По признанию самой Бутиной, планируется сериал.

«С одной из петербургских компаний у меня заключено соглашение о съёмках сериала по моей книге «Тюремный дневник». Пока детали съёмок я раскрывать не могу: киношники – очень суеверные люди. До того момента, пока не будет разбита магическая тарелка, которую художник картины расписывает, делиться планами нельзя», — поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Бутина.

Она добавила, что планирует вторую часть своей книги.

Ранее Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводил Всероссийский конкурс «Самый читающий регион».

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#проект
#сериал
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В ГД внесли законопроект о медобследовании шоферов старше 80 лет
02 июля 2024, 19:22

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Законопроект об обязательном повторном медицинском освидетельствовании при достижении шофером 80 лет внесли в Госдуму. Инициатором законодательной инициативы стал вице-спикер парламента от партии «Новые люди» Вячеслав Даванков.
В пояснительной записке к документу сказано, что повторное медосвидетельствование нужно, чтобы определить наличие или отсутствие противопоказаний для управления транспортом. Мера позволит снизить риски ДТП. Среди заболеваний, влияющих на способность управлять транспортным средством, отмечаются болезни сердца и деменция.

Сейчас повторное освидетельствование нужно проходить, если процедура связана с заменой или возвратом водительских прав.

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Серпуховичи собрались на митинг по случаю Дня ветеранов боевых действий
02 июля 2024, 19:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

У мемориала «Чёрный тюльпан» в Серпухове провели памятный митинг в честь Дня ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участники митинга почтили память всех, кто воевал за страну, выполняя воинский и гражданский долг по защите Отечества. Литию в память о погибших отслужил благочинный округа иерей Дионисий Коськин.
«На Звёздной площади собрались те, кто знает цену боевого братства, кто терял боевых товарищей, семьи участников СВО, ветераны боевых действий, матери и жёны погибших бойцов, общественники, депутаты и молодёжные активисты»», – отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко, слова которого приводит пресс-служба.
Он назвал жизненный путь каждого из героев историей и памятью страны.

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#подмосковье
#московская область
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«Забудьте позу молящегося»: Врач раскрыл способы спасения от инфаркта в жару
Кардиолог Конев назвал способы, которые помогут спастись от инфаркта в жару
02 июля 2024, 19:01

Фото: iStock/Zinkevych

Летний зной особенно опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В жару организм теряет много жидкости, кровь густеет и повреждает сосуды. Исследования показывают, что летом учащаются случаи инфарктов и инсультов.
Кардиолог, гериатр Юрий Конев в беседе с «Радио 1» рассказал, как обезопасить себя в жару и уменьшить риски инфаркта или инсульта.
«Во-первых, нельзя находиться на открытом солнце в теплое время дня с 10 до 18 часов. Солнце в это время сильную активную проявляет. Это опасно», — сказал эксперт.

Во-вторых, он отметил, что важно соблюдать режим потребления воды.

«Травматические осложнения, связанные с инфарктами и инсультами, могут развиться из-за того, что наступает обезвоживание, и потенциал свертываемости крови резко возрастает, поэтому потребление воды должно быть увеличено. Хотя в пожилом возрасте у людей существуют ограничения, когда в результате заболеваний сердечно-сосудистая система не справляется с объемом жидкости. Но таких людей не так много», — отметил врач.

Третьем важным пунктом, по словам кардиолога, является корректирование лекарственной терапии. Но это должно обговаривать с лечащим врачом, потому что у каждого человека индивидуальные реакции.

В-четвертых, кардиолог напомнил о необходимости соблюдать режима сна, чтобы полноценное вырабатывался гормон адаптации — мелатонин.

Также врач добавил, что важно охлаждать себя, даже если дома нет кондиционера.

«Естественно, что не у всех есть кондиционеры, то есть не все могут дать организму отдохнуть, но есть социальные центры, в которых есть специальные залы для отдыха, в крайнем случае – супермаркеты. Прийти и побыть там в прохладе», — отметил специалист.

Юрий Конев напомнил, что важно соблюдать режим труда и отдыха и не загружать физически организм в такую аномальную жару.

«Наши люди пожилые особенно склонны к пребыванию на дачах, ни в коем случае не работать в позе молящегося магометанина (в наклоне). Можно трудиться, когда спадет жара и уйдет отрытое солнце», — заключил собеседник.

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В колледжах Серпухова простились с завершившими учёбу выпускниками
02 июля 2024, 18:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В колледжах Серпухова состоялись выпускные вечера. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наши студенты – активные участники, победители и призёры и международных конкурсов, волонтёры, патриоты», – отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко, слова которого приводит пресс-служба.
По данным администрации, в Губернском колледже в этом году – 551 выпускник, 116 из них закончили обучение с красным дипломом. Образовательное учреждение готовит профессионалов по 19 специальностям.
«Под руководством Народного учителя России, директора колледжа Александра Лысикова активно идёт волонтёрская работа, развиты патриотические направления, есть галерея почёта участников спецоперации. Колледж сотрудничает с учреждениями Донецкой и Луганской областей», – отметил Никитенко.
104 красных диплома получили в этом году выпускники Серпуховского колледжа. Там завершил обучение 521 молодой специалист. В колледже готовят по 16 специальностям, ребята проходят практику в таких компаниях, как Московское речное пароходство.

В этом году получили дипломы 360 медбратьев, фельдшеров и медсестёр серпуховского филиала Московского областного медицинского колледжа №1, из них 75 – с отличием. Многие выпускники приходят работать на местную подстанцию скорой помощи и в медучреждения.

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