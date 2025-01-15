Депутат из Дагестана отправлен в СИЗО за растление детей в новогодние праздники

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Нагатинский районный суд города Москвы арестовал муниципального депутата из села Покровское Хасавюртовского района Дагестана. Его обвиняют в растлении несовершеннолетних.
Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на картотеку сайта судов общей юрисдикции столицы. Установлено, что 5 января депутат совершил действия сексуального характера в присутствии двух школьников: девочки 12 лет и мальчика 11 лет. Это произошло в подъезде многоэтажного дома в столице. О происшедшем узнала местная жительница, которая и написала заявление в полицию.
По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлены обвинения в совершении развратных и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В случае доказательства его вины, подозреваемому может грозить до 28 лет лишения свободы.
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