Педофил-рецидивист задержан в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали 50-летнего местного жителя, недавно освободившегося из колонии, где отбывал наказание за сексуальные преступления против детей. Теперь он получит новый срок за ещё один эпизод.
Во время допроса он признался, что в аквапарке «Питерлэнд» приставал к девочке, которой на тот момент было семь лет, передаёт сетевое издание 47news.ru. У полиции есть сведения о демонстрации половых органов и нездоровых прикосновениях к ребёнку. В отношении педофила возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с ребёнком, не достигшим 14-летнего возраста). Дома у него нашли и изъяли компьютер с детской порнографией.
Интересен способ, которым правоохранители вышли на подозреваемого. Он достаточно нетривиален. Один из оперативников на специализированном форуме познакомился с коллегой из Австралии. Позже тот ему прислал фотографию девочки и взрослого мужчины «из какой-то области имени Ленина». Лица мужчины видно не было, а девочку везде искали, но тщетно. Затем у одного из подозреваемых в педофилии нашли флешку, а на ней — то самое фото. Мужчина рассказал, от кого получил носитель. Теперь ещё один педофил отправится отбывать новый срок.
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Александр Бойцов