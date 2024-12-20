Педофил-рецидивист задержан в Петербурге

В Новочеркасске произошел инцидент, в котором жена бойца специальной военной операции (СВО) обратилась за помощью к Русской Общине. Женщина, только что перенесшая операцию на ноге, столкнулась с угрозами и физическим насилием со стороны своего соседа, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к ней, зная, что ее муж находится на передовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Общины».