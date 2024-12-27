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Тренера-депутата в Башкирии задержали за домогательства к ученице

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

В городе Туймазы в Республике Башкортостан сотрудники правоохранительных органов задержали депутата местного Совета Андрея Михеева. Он подозревается в домогательствах к несовершеннолетней.


Народный избранник профессионально занимается боевыми единоборствами, сообщает телеграм-канал Mash Batash. У него есть собственная академия «Самурай», где он ведёт занятия в качестве тренера. Вот в отношении одной из своих учениц депутат-каратист и применил, по предварительным данным, приёмы, не имеющие никакого отношения к спортивной борьбе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как рассказал судебно-психиатрический эксперт Денис Варваркин, педофилы довольно часто выбирают себе профессии, где работа связана с детьми, им с ними интересно. По его словам, люди, имеющие нездоровое сексуальное влечение, предпочитают работать в школах, детских лагерях и спортивных секциях.

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#эксперт
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#башкирия
Смертельное ДТП в Крыму: водитель автомобиля «‎ВАЗ» влетел в прицеп грузовика
В Крыму легковушка влетела в прицеп грузовика, два человека погибли
27 декабря 2024, 09:45

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

26 декабря 2024 года в 20:37 на автодороге «Таврида – Джанкой – Красноперекопск», вблизи города Джанкой, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом информирует Госавтоинспекция Крыма в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ», движущийся со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, не смог обеспечить безопасный интервал при встречном разъезде с грузовым автомобилем «Volvo FH12» с прицепом. В результате столкновения с прицепом грузовика водитель и его 36-летний пассажир получили смертельные травмы.

Кроме того, три пассажира автомобиля «ВАЗ», среди которых находился один несовершеннолетний, получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Джанкойский». В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств ДТП.

Ранее в Подмосковье сотрудники ГАИ помогли беременной женщине добраться до роддома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крым
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Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на аэродром Бегишево
27 декабря 2024, 08:31

Фото: iStock/Sitikka

Рейс, направлявшийся из Красноярска в аэропорт Казани, был вынужден перенаправиться на запасной аэродром Бегишево по решению командира самолёта. Об этом информирует РИА Новости.
Это связано с временными ограничениями, введёнными Росавиацией на работу аэропорта Казани, который в настоящее время не принимает и не отправляет авиарейсы.

Согласно информации из онлайн-табло аэропорта, задержаны вылеты авиарейсов в Стамбул и Москву, а также перенесено время 12 других рейсов. Пассажиры, находящиеся в аэропорту, получают необходимую помощь от представителей авиакомпаний и работников аэропорта. Для удобства пассажиров с детьми в аэропорту функционируют комнаты матери и ребёнка.

Ранее представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи. Ожидается, что ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ограничения
#авиарейсы
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В одном из российских регионов аэропорт временно ограничил работу
В Сочи введены временные ограничения на работу аэропорта
27 декабря 2024, 07:46

Фото: istockphoto /Diy1

Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов воздушные суда временно не принимаются и не отправляются из воздушной гавани.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта активно работают над обеспечением безопасности полетов, что является главным приоритетом в текущей ситуации. Ожидается, что ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово введён план «Ковёр», предположительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Задержано несколько рейсов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#шереметьево
#домодедово
#внуково
#ограничения
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«Оборонлогистика»: норвежское судно отказалось спасать экипаж «Урсы Майор»
27 декабря 2024, 06:59

Фото: iStock/Dikuch

Судно под норвежским флагом «Oslo Carrier 3» отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна «Урса Майор». Об этом пишет РИА Новости.
Спасательная шлюпка, направлявшаяся к «Oslo Carrier 3», находившемуся неподалеку, столкнулась с отказом норвежского судна, часть экипажа которого говорила на русском.

Экипаж сослался на некий запрет и не согласился взять на борт членов экипажа «Урса Майор». Организация «Оборонлогистика» охарактеризовала это событие как серьезное нарушение десятой статьи Международной конвенции о спасении 1989 года.

Сухогруз «Урса Майор», построенный в 2009 году и шедший под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпел крушение в Средиземном море, предположительно из-за теракта. Судно затонуло в 67 милях от Испании и в 45 милях от Алжира. 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Владелец судна утверждает, что «Урса Майор» является одним из крупнейших сухогрузов в России с максимальной грузоподъемностью 9,5 тысячи тонн, при этом на борту находилось 806 тонн груза.

Российское грузовое судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море после трёх взрывов по правому борту. В результате инцидента на борту обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина
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#крушение
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У берегов Японии случилось землетрясение магнитудой в 5,7 балла
27 декабря 2024, 02:13

Фото: iStock/allanswart

У берегов японских островов Идзу произошло землетрясение магнитудой в 5,7 баллов. Об этом сообщает геологическая служба США.
Толчки были зафиксированы в 00:02 по московскому времени. Очаг землетрясения находится на глубине 10 километров по водой.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент нет.

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В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина
27 декабря 2024, 00:55

Фото: iStock/MattGush

В международном аэропорту Sky Harbor в городе Финикс в США произошла стрельба и поножовщина в ночь на Рождество. Об этом сообщает телеканал CNN.
Происшествие случилось в одном из ресторанов аэропорта, находящегося за пределами периметра безопасности. По прибытию полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.

Уже на парковке правоохранители задержали несовершеннолетнюю девушку и мужчину. При этом у последнего было ножевое ранение. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Раненая женщина находится в критическом состоянии.

По словам сержанта полиции Майры Рисон, причиной стрельбы и поножовщины стал семейный конфликт. Все фигуранты происшествия знакомы друг с другом.

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#аэропорт
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РФС: КДК отстранил от футбола пятерых российских игроков за договорные матчи
26 декабря 2024, 23:41

Фото: iStock/Willard

Контрольно-дисциплинарный комитет отстранил пятерых игроков команды «Пари Нижний Новгород-М» за организацию договорных матчей в Молодежной футбольной лиге. Соответствующие сообщение появилось на официальном сайте РФС.
«Игроки, которые получили меньшее наказание, пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Для них это решение станет серьезным уроком, но мы учли их раскаяние, поэтому, отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Дисквалификации получили как и нынешние, так и бывшие игроки «Пари Нижний Новгород-М». В числе договорных матчей оказались игры молодежного первенства России: «Ахмат-М» — «Пари НН-М» в первом туре 8 марта (изначально 1:1, засчитано 3:0) и ЦСКА-М — «Пари НН-М» во втором туре 15 марта (засчитан фактический результат 8:1).

Пожизненное отстранение от любой футбольной деятельности получил Никита Милюков. К пятилетней дисквалификации приговорили Захара Мозина, Максима Галочкина и Павла Шалимова. Трое последних будут находится под реальным исполнением санкций один год, а следующие четыре условно с испытательным сроков в два года.

Также дисквалификацию получил Денис Чупрунов. Он отстранен от футбола на три года условно с испытательным сроком в два года. К тому же ему полагается штраф в размере 50 тысяч рублей.

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#штраф
#футбол
#наказание
#нижний новгород
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Глава Минтранса Казахстана Карабаев раскрыл подробности крушения самолета AZAL
26 декабря 2024, 23:07

Фото: istockphoto/Gudella

Первый сигнал от пилотов потерпевшего крушение самолета в Казахстане поступил в диспетчерский центр Актобе из-под Ростова в 10:43. Об этом агентству Казинформ рассказал глава республиканского Минтранса Марат Карабаев.
«До захода на воздушное пространство РК у самолета отказали системы управления, руль высоты и элеронов. Экипаж не имел возможность устойчиво выдержать курс и высоту», — сказано в публикации.

Диспетчеры сообщили, что экипаж планирует лететь в Актау после анализа информации о погоде. Позже выяснилось про взрыв баллона.

Самолет рейсом Баку — Грозный разбился накануне утром, 25 декабря. Спасатели Казахстана заявляли о 38 погибших. На трагедию отреагировали в НАТО, призвав к расследованию.

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#казахстан
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#новости
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Генерал-майор Попов опроверг версию с обстрелом рухнувшего в Актау самолета
26 декабря 2024, 21:30

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов опроверг версию с обстрелом рухнувшего в Актау самолета из стрелкового оружия, так как в таком случае самолет был бы «изрешечен как дуршлаг».
По его словам, другая версия, о столкновении борта с украинским БПЛА, также несостоятельна, потому что тогда самолет потерпел бы крушение сразу, а не по прилету в Казахстан.

При этом Попов согласился с предположением, что отверстия в корпусе самолета могли возникнуть из-за осколков от сбитого в воздухе украинского дрона.
«Мы бы в этих отверстиях могли найти детальки, которые пробили самолет. Когда такое изделие рассыпается в воздухе и ударяется о самолет, то на такой скорости какие-то осколки обязательно остались бы. Это выяснит уже следствие», — пояснил генерал-майор в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться окончательных результатов расследования крушения пассажирского самолета в Актау. Как сообщают argumenti.ru, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что до выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы о причинах случившегося было бы неверно.

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