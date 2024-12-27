Тренера-депутата в Башкирии задержали за домогательства к ученице

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В городе Туймазы в Республике Башкортостан сотрудники правоохранительных органов задержали депутата местного Совета Андрея Михеева. Он подозревается в домогательствах к несовершеннолетней.
Народный избранник профессионально занимается боевыми единоборствами, сообщает телеграм-канал Mash Batash. У него есть собственная академия «Самурай», где он ведёт занятия в качестве тренера. Вот в отношении одной из своих учениц депутат-каратист и применил, по предварительным данным, приёмы, не имеющие никакого отношения к спортивной борьбе. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как рассказал судебно-психиатрический эксперт Денис Варваркин, педофилы довольно часто выбирают себе профессии, где работа связана с детьми, им с ними интересно. По его словам, люди, имеющие нездоровое сексуальное влечение, предпочитают работать в школах, детских лагерях и спортивных секциях.
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Александр Бойцов